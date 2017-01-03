 وداعا للإزعاج.. سرير “ذكي” يريحك من الشخير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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وداعا للإزعاج.. سرير “ذكي” يريحك من الشخير

وداعا للإزعاج.. سرير “ذكي” يريحك من الشخير
المناطق_الرياض

لم يعد على الأزواج تحمل أصوات شخير محبيهم، بفضل “سرير ذكي” جديد يحرك جسد النائم عندما يبدأ بالشخير، ليضعه في وضع مختلف يمكنه من التنفس بصورة أفضل.

 

ويقوم السرير بتتبع نمط النوم الخاص بصاحبه، ويعدل شكل المرتبة بصورة أوتوماتيكية تلائم جسد النائم، كما يختار الوقت الأمثل لإيقاظه.

وعندما يبدأ النائم بالشخير، فإن السرير يرفع منطقة الرأس لبضع درجات، بصورة تمكن النائم من التنفس بسهولة أكثر، وفق ما ذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية.

كما يقوم الفراش، الذي من المتوقع أن يطرح في الأسواق خلال العام الجاري، بتدفئة منطقة القدمين لدى النائم، ليمنحه قدرا أكبر من الراحة ويساعده على الاسترخاء.

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