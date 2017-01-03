يقام في ثلاث مدن رئيسية.. جدة تشهد انطلاقة مهرجان”اسبوع التذوق” 25 يناير الجاري

يستضيف “ الأندلس مول ” بمحافظة جدة يوم الاربعاء الموافق 25 يناير الجاري2017م افتتاح مهرجان اسبوع التذوق في جولته الأولى ضمن المراكز التجارية بمشاركة 90 شركة ومصنع للصناعات الوطنية الغذائية والعلامات العالمية التجارية من منتجات الأغذية والمشروبات وبإشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والغرفة التجارية الصناعية بجده ممثله بمهرجان هيا جده ، وبحضور عدد من رجال الأعمال واعيان منطقة جدةو المهتمين بمجال الأغذية .

ويشهد الحدث عرض فريد تحتضنه اروقة المولات ابتداء من الأندلس مول بجدة والحياة مول بالرياض ودارين مول بالدمام، فيما يحتشد الآلاف من المتابعين للاستمتاع بمشاهدة أحدث ما توصلت اليه صناعة الأغذية من المنتجات الطبيعية ونكهاتها.

ويعد “مهرجان التذوق ” احتفالاً خاصاً بكافة أنواع المشاركات من خلال التركيز على مزايا النكهات ورفع مستوى الجودة والفرق بين الطعم والنكهة.

وقال الأستاذ – هاني حافظ المدير التنفيذي لاكتال للمعارض والمؤتمرات المنظم لأسبوع التذوق ان المهرجان يحتضن هذا العام أحدث ما أنتجته مصانع الأغذية عالميا ومحلياً ، وذلك انطلاقا من حرص الوكالات المشاركة على المشاركة في المهرجان بعروض مميزة وانه سيشهد المهرجان هذا العام اهتماما أكبر من عشاق نكهات التذوق ويكون فرصة تواصل كبيرة بين الشركات العالمية الضخمة ومجموعة واسعة من العائلات والزوار ووجود مجموعه جديده من التميز لتسويق المنتجات وانه ان شاء الله سوف يتكرر سنويا بين جده والرياض والدمام لإخراج مهرجان تذوق للأطعمة عالمياً بجده في شهر يونيو 2017 يشارك به خبراء تصنيع الأطعمة من جميع انحاء العالم .

وأضاف : يسعدنا كجهة منظمة للمهرجان بالتعاون مع شركة هامات العقارية أن تكون انطلاقة المشاركة في هذا المهرجان بالمستوى اللائق كونه مهرجان تذوق مميز لوجود فعاليات مصاحبة وشخصيات مميزة في عالم الطهي مثل الشيف عدنان يماني والشيف خلود سهيل وأكاديمية التذوق والشم لتطوير الحواس العالمية .

وأن هذا الحدث سوف ترافقه فعالية لأول مره تقام للجمهور بمشاركة خبير تذوق الأغذية لتطوير الحواس حول مسابقة الأعمى للأطعمة والتذوق للنكهات والتحدي الأكبر للقدرة على التميز بين النكهات سوف يمنح على اثرها الهدايا والعديد من الجوائز القيمة ، بمشاركة كل من شركة المراعي وشركة عافية والخير وشركة با وزير ( إندومي ) وشركة الكابلي القابضة (loacker ) وشركة با سمح وبيبي معمول وقهوة كيف المسافر ومياه أكوالين والعديد من الشركات العالمية .

ويستمر هذا المهرجان لمدة 23 يوم يفتتح بجده بتاريخ 25-31 يناير بمركز الأندلس مول ثم ينتقل الى الحياة مول بالرياض من1-7 فبراير وبعدها الى دارين مول بالدمام من 9 – 15 فبراير 2017م

ويمكن للزوار والضيوف قضاء أوقات ممتعة في أجواء رائعة ضمن اجازة منتصف العام الدراسي ، كما سيتمكن الزوار من الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الأخرى.

حيث يستقطب الأندلس مول والحياة مول ودارين مول ما يعادل 40.000 زائر يوميا .