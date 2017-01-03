 أمير تبوك يعتمد انطلاق فعاليات 15 مهرجاناً سياحياً بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يعتمد انطلاق فعاليات 15 مهرجاناً سياحياً بالمنطقة

أمير تبوك يعتمد انطلاق فعاليات 15 مهرجاناً سياحياً بالمنطقة
المناطق_تبوك
اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة فعاليات 15 مهرجانا سياحيا تنطلق من محافظات ومدن ومراكز منطقة تبوك خلال هذا العام يكون باكورتها مهرجان الحرف والصناعات اليديوية التي تنطلق فعالياته بنهاية الشهر الحالي بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك ويستمر لمدة عشرة أيام, متضمنا فعاليات متنوعة ومختلفة تهتم بالإرث التاريخي للمنطقة بتنظيم من مؤسسة وسام البادية لتنظيم المهرجانات.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ناصر بن أحمد الخريصي أن المهرجانات المقامة تأتي لتحقيق رؤية وتوجهات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, حيث سيلي مهرجان الحرف اليدوية بالمنطقة مهرجان الورود والفاكهة الذي يعدّ المهرجان الرئيسي بتبوك وتتخلله فعاليات ثقافية, ورياضية, واقتصادية, واجتماعية, متنوعة, مشيراً إلى أنه سينطلق منتصف شهر شوال المقبل، متزامناً معه البطولة الدولية الثانية لكرة القدم بتبوك، إضافة إلى مهرجان صيف تبوك الذي سينعقد في غرة شهر ذي القعدة.
وأبان أن هناك مهرجانات قادمة معتمدة سيتم تحديد موعدها لاحقاً تشمل مهرجان أصايل بتبوك, ومهرجان نبق وحبق بالديسة خلال فصل الربيع، ومهرجانات الصيف في الشبحة وتيماء، ومهرجان حقلنا وناسة، إضافة إلى مهرجان البدع، ومهرجان ضباء الدار دارك والبحر جارك، ومهرجان الوجه وجهتنا، ومهرجان أملج التراثي البحري.

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