أمين الباحة : فتح فرع لمطاعم البيك قريباً بمدينة الباحة

ورحب المجلي بوفد الشركة بمنطقة الباحة ، مشيراً بأنها أحد الشركات الرائدة في الأنظمة الغذائية و تواجدها إلى جوار الشركات الغذائية الأخرى بالمنطقة أمر مرحب به لما تتمتع به من معايير مهنية عالية.

من جهته قدم المهندس رامي أبو غزاله الرئيس التنفيذي لشركة البيك للأنظمة الغذائية شكره لإمارة منطقة الباحة وأمانة الباحة على ما تحظى به الشركة من دعم و مساندة بشكل راقي و مشجع للغاية، مؤكداً بأن الشركة تدرك الفرص بالمنطقة و تسعى بشكل مستمر لتوسع تواجدها في بالباحة لتبقى قريبه من عملائها بشكل أكبر.

و أشار المهندس رامي أبو غزالة بأن الشركة اطلعت على موقع في مدينة الباحة ، و أن البدء بالأعمال التنفيذية سوف يبدأ قريباً بعد اعتماد التصاميم النهائية .