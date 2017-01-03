 أمين الباحة : فتح فرع لمطاعم البيك قريباً بمدينة الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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أمين الباحة : فتح فرع لمطاعم البيك قريباً بمدينة الباحة

أمين الباحة : فتح فرع لمطاعم البيك قريباً بمدينة الباحة
المناطق-عبدالرحمن سفر
استقبل أمين منطقة الباحة المهندس محمد بن مبارك المجلي بمكتبه  اليوم الأربعاء الرئيس التنفيذي لشركة البيك للأنظمة الغذائية المهندس رامي أبو غزالة و فريق عمل الشركة ، وذلك خلال زيارة فريق الشركة لمنطقة الباحة للاطلاع على موقع فتح فرع للشركة بالمدينة ، بالإضافة إلى دارسة إمكانية زيادة الفروع بالمنطقة.
 ورحب المجلي بوفد الشركة بمنطقة الباحة ، مشيراً بأنها أحد الشركات الرائدة في الأنظمة الغذائية و تواجدها إلى جوار الشركات الغذائية الأخرى بالمنطقة أمر مرحب به لما تتمتع به من معايير مهنية عالية.
من جهته قدم المهندس رامي أبو غزاله الرئيس التنفيذي لشركة البيك للأنظمة الغذائية شكره لإمارة منطقة الباحة وأمانة الباحة على ما تحظى به الشركة من دعم و مساندة بشكل راقي و مشجع للغاية، مؤكداً بأن الشركة تدرك الفرص بالمنطقة و تسعى بشكل مستمر لتوسع تواجدها في بالباحة لتبقى قريبه من عملائها بشكل أكبر.
و أشار المهندس رامي أبو غزالة بأن الشركة اطلعت على موقع في مدينة الباحة ، و أن البدء بالأعمال التنفيذية سوف يبدأ قريباً بعد اعتماد التصاميم النهائية .

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