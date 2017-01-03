 الغاء برنامج (أوباماكير) الصحي أولى خطوات ترامب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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الغاء برنامج (أوباماكير) الصحي أولى خطوات ترامب

الغاء برنامج (أوباماكير) الصحي أولى خطوات ترامب
المناطق_وكالات

  ابلغ نائب الرئيس المنتخب مايك بنس الاربعاء اعضاء الكونغرس الجمهوريين ان الغاء برنامج “اوباماكير” الصحي سيكون الخطوة الاولى التي سيقوم بها دونالد ترامب، رغم تحذيرات الاخير من التسرع في الغاء البرنامج. وقال بنس للصحافيين في شرح لخطة ترامب لجهة اتخاذ قرارات بشان عدد من القضايا ومن بينها الرعاية الصحية “اول خطوة ستكون الغاء اوباماكير واستبداله ببرنامج اخر”. ومع استعداد ترامب لدخول البيت الابيض في 20 كانون الثاني/يناير، بدأت المعركة الاربعاء في الكونغرس بشان البرنامج الذي يعتبره باراك اوباما من اهم انجازاته ووفر الرعاية الصحية لعشرات ملايين الاميركيين.
واجرى اوباما مشاورات مع اعضاء الكونغرس حول استراتيجيتهم للدفاع عن برنامج الرعاية الصحية، وفي الوقت ذاته قدم بنس عرضا مناهضا للبرنامج لاعضاء الحزب الجمهوري. وقال بنس “سيكون من المهم ان نتوخى الحذر ونحن نقوم بذلك، وان لا نفعل ذلك بطريقة لا تتسبب بصعوبات للعائلات الاميركية التي حصلت على التامين عبر هذا البرنامج”. وقال رئيس مجلس النواب بول راين ان على الجمهوريين ان
ينتبهوا لكي لا يتسببوا بتدهور الوضع الذي تسبب به القانون “الفاشل” الذي يتهم برفع اقساط التامين الصحي اضافة الى عدد من المشاكل الفنية. واضاف “يجب ان نصلح هذا من خلال استبداله بشيء افضل. وفي هذه العملية الانتقالية نريد ان نضمن ان لا نسحب البساط من تحت قدمي اي شخص”. وفي وقت سابق من الاربعاء اقترح ترامب على الجمهوريين التريث بحيث يكونون مستعدين ببديل قبل ان يلغوا القانون الحالي. وقال على تويتر “يجب على الجمهوريين الحرص على تحميل الديموقراطيين كارثة برنامج اوباماكير الفاشل مع تغطيته الضعيفة وزيادته الهائلة لاقساط التامين” الصحي.

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