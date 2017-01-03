 حريق ضخم يأتي على دار مسنين بالصين ويقتل 7 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مصادرة لحوم وأسماك تالفة بنكاسة مكة المكرمة إطلاق اسم “عبدالرحمن الرويشد” على شارع بالرياض حريق ضخم يأتي على دار مسنين بالصين ويقتل 7 الغاء برنامج (أوباماكير) الصحي أولى خطوات ترامب أمين الباحة : فتح فرع لمطاعم البيك قريباً بمدينة الباحة أمير تبوك يعتمد انطلاق فعاليات 15 مهرجاناً سياحياً بالمنطقة يقام في ثلاث مدن رئيسية.. جدة تشهد انطلاقة مهرجان”اسبوع التذوق” 25 يناير الجاري المرور: لا إيقاف “24” ساعة مباشرة لمن يستخدم الجوال أثناء القيادة فصل 9 طالبات وإيقاف 17 أخريات وإنذار 8 في أحداث مشاجرة جامعة الطائف وداعا للإزعاج.. سرير “ذكي” يريحك من الشخير التجارة تستدعي شركة شوكلاتة كتبت عبارات خارجة عن الذوق العام بذكرى البيعة المباركة ابتدائية عبدالله بن عمرو بالطائف تقيم اليوم المفتوح لطلابها بالعديد من البرامج والفعاليات

حريق ضخم يأتي على دار مسنين بالصين ويقتل 7

حريق ضخم يأتي على دار مسنين بالصين ويقتل 7
المناطق_وكالات

لقي 7 أشخاص مصرعهم، الأربعاء، من جراء حريق شب في دار لرعاية المسنين في مدينة شمال شرقي الصين.
ونقلت “رويترز” عن وكالة “شينخوا” الصينة إن فرق الإنقاذ هرعت سريعا إلى مكان الحريق، وسيطرت عليه بعد 17 دقيقة، وأشار رجال الإنقاذ إلى أنهم أنقذوا بقية نزلاء الدار وعددهم 32 شخصا.

ووقع الحريق داخل الدار الواقعة في بلدة تشاويانغ بإقليم جيلين شمال شرقي الصين.

يذكر أن 38 شخصا لقوا مصرعهم عام 2015، من جراء حريق اشتعل في دار للمسنين في إقيلم خنان، وأثار جدلا عما إذا كان المسنون يتلقون الرعاية الملائمة.

ودفع الحادث الرئيس شي جين بينغ لدعوة السلطات لاتخاذ خطوات فورية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>