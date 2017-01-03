حريق ضخم يأتي على دار مسنين بالصين ويقتل 7

لقي 7 أشخاص مصرعهم، الأربعاء، من جراء حريق شب في دار لرعاية المسنين في مدينة شمال شرقي الصين.

ونقلت “رويترز” عن وكالة “شينخوا” الصينة إن فرق الإنقاذ هرعت سريعا إلى مكان الحريق، وسيطرت عليه بعد 17 دقيقة، وأشار رجال الإنقاذ إلى أنهم أنقذوا بقية نزلاء الدار وعددهم 32 شخصا.

ووقع الحريق داخل الدار الواقعة في بلدة تشاويانغ بإقليم جيلين شمال شرقي الصين.

يذكر أن 38 شخصا لقوا مصرعهم عام 2015، من جراء حريق اشتعل في دار للمسنين في إقيلم خنان، وأثار جدلا عما إذا كان المسنون يتلقون الرعاية الملائمة.

ودفع الحادث الرئيس شي جين بينغ لدعوة السلطات لاتخاذ خطوات فورية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث.