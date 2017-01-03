 إطلاق اسم “عبدالرحمن الرويشد” على شارع بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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إطلاق اسم “عبدالرحمن الرويشد” على شارع بالرياض

إطلاق اسم “عبدالرحمن الرويشد” على شارع بالرياض
المناطق_الرياض

وجه أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، أمانة المنطقة بتسمية شارع باسم المؤرخ المعروف الشيخ عبدالرحمن بن سليمان الرويشد -رحمه الله-.
وأوضحت إمارة المنطقة أن هذا التوجيه يأتي وفاء لهذا الرجل المخلص لدينه ومليكه ووطنه، وتقديراً لجهوده، وكذلك ما قدمه في المجالات الثقافية والبحوث العلمية والتاريخية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد استقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، مؤخراً، عددا من ذوي الفقيد الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين على عزائه ومواساته لهم في فقيدهم، داعين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الملك المفدى. وقد سأل خادم الحرمين الشريفين، الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

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