 مصادرة لحوم وأسماك تالفة بنكاسة مكة المكرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 6 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 يناير 2017 ميلاديا

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مصادرة لحوم وأسماك تالفة بنكاسة مكة المكرمة

مصادرة لحوم وأسماك تالفة بنكاسة مكة المكرمة
المناطق_عادل الزهراني
في حملة قامت بها بلدية المسفلة الفرعية بمكه المكرمة على  سوق النكاسة الشعبي وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة والجهات الامنية ممثلة في شرطة البلديات وشعبة الضبط الإداري ، وذلك بعد ظهور عدد من المخالفات الصحية في السوق ووجود العديد من المخالفين اللذين يمارسون بيع المواد الغذائية بشكل عشوائي ، حيث تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والمواد الغذائية الفاسدة .

أوضح ذلك المهندس مصطفى بن علي عيد رئيس بلدية المسفلة الفرعية وقال ان البلدية قامت بتشكيل لجنة لمتابعة اوضاع المواقع والاسواق الشعبيه التي تمارس البيع العشوائي ، والقيام بالجولات الميدانيه على المواقع التي تكثر فيها المخالفات والعشوائيات ، مشيراً الى ان اللجنة تقوم بمراقبة اوضاع سوق النكاسة اولاً بأول كونه احد أكبر الاسواق التي يكثر فيها تواجد الجاليات المختلفة ، وبهدف القضاء على مثل هذه المخالفات .

من جانبه قال الأستاذ احمد الصاعدي رئيس قسم الاسواق ببلدية المسفلة الفرعيه ان البلديه قامت بتجهيز فرق اللجنه وتزويدها بعدد من العمال والمراقبين والسيارات ، وقد أسفرت المداهمة عن مصادرة أكثر من ((20)) طن من اللحوم والاسماك والخضروات والفواكه غير الصالحة ، والتي بلغت حمولة 10 قلابات كبيرة ، وتم اتلافها وفق الطرق المتبعه ، واضاف بأن الحملات مستمرة على جميع ألاسواق العشوائية حتى يتم القضاء على هذه الظواهر السلبية بشكل نهائي .

وأكد ان البلديه لا تألو جهدا في متابعة جميع الاسواق والمحلات الغذائيه والتجاريه وابعاد كل ما يمكن ان يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين ، وهي لن تتوانى في تطبيق الانظمه والتعليمات بحق المخالفين وفق الانظمة والتعليمات .

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