مصادرة لحوم وأسماك تالفة بنكاسة مكة المكرمة

في حملة قامت بها بلدية المسفلة الفرعية بمكه المكرمة على سوق النكاسة الشعبي وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة والجهات الامنية ممثلة في شرطة البلديات وشعبة الضبط الإداري ، وذلك بعد ظهور عدد من المخالفات الصحية في السوق ووجود العديد من المخالفين اللذين يمارسون بيع المواد الغذائية بشكل عشوائي ، حيث تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والمواد الغذائية الفاسدة .

أوضح ذلك المهندس مصطفى بن علي عيد رئيس بلدية المسفلة الفرعية وقال ان البلدية قامت بتشكيل لجنة لمتابعة اوضاع المواقع والاسواق الشعبيه التي تمارس البيع العشوائي ، والقيام بالجولات الميدانيه على المواقع التي تكثر فيها المخالفات والعشوائيات ، مشيراً الى ان اللجنة تقوم بمراقبة اوضاع سوق النكاسة اولاً بأول كونه احد أكبر الاسواق التي يكثر فيها تواجد الجاليات المختلفة ، وبهدف القضاء على مثل هذه المخالفات .

من جانبه قال الأستاذ احمد الصاعدي رئيس قسم الاسواق ببلدية المسفلة الفرعيه ان البلديه قامت بتجهيز فرق اللجنه وتزويدها بعدد من العمال والمراقبين والسيارات ، وقد أسفرت المداهمة عن مصادرة أكثر من ((20)) طن من اللحوم والاسماك والخضروات والفواكه غير الصالحة ، والتي بلغت حمولة 10 قلابات كبيرة ، وتم اتلافها وفق الطرق المتبعه ، واضاف بأن الحملات مستمرة على جميع ألاسواق العشوائية حتى يتم القضاء على هذه الظواهر السلبية بشكل نهائي .

وأكد ان البلديه لا تألو جهدا في متابعة جميع الاسواق والمحلات الغذائيه والتجاريه وابعاد كل ما يمكن ان يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين ، وهي لن تتوانى في تطبيق الانظمه والتعليمات بحق المخالفين وفق الانظمة والتعليمات .