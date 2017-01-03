منذر المطوع يحصد الثاني عالميا في الرياضيات بكوريا

وصل لمطار جدة الدولي الطالب منذر خالد المطوع من ابتدائية محمد بن إبراهيم بمكتب تعليم الصفا بتعليم جدة بعد تحقيقه للمركز الثاني عالميا في منافسات الخوارزمي الصغير والتي أقيمت مؤخرا في كوريا الجنوبية .

والجدير بالذكر أن مسابقة الخوارزمي الصغير، هو برنامج تعليمي يحتوي على عشرة مستويات، يهدف إلى تزويدهم بالمهارات الذهنية وحل مسائل الرياضيات المختلفة (الجمع والطرح والقسمة والضرب) من خلال تدريبهم على أسس وقواعد العداد الصيني (Abacus) عن طريق مناهج أكاديمية IMA العالمية المعتمدة من قبل الجمعية العالمية للرياضيات الذهنية WAAMA.