 انفصال زوران عن زوجته بسبب النصر ضمن أبرز أحداث العام في كرواتيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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انفصال زوران عن زوجته بسبب النصر ضمن أبرز أحداث العام في كرواتيا

انفصال زوران عن زوجته بسبب النصر ضمن أبرز أحداث العام في كرواتيا
المناطق_الرياض

حرصت صحيفة Dnevnik الكرواتية على رصد أبرز حالات انفصال الأزواج خلال عام 2016.

وذكرت الصحيفة الكرواتية أن ماميتش، مدرب النصر الحالي، وزوجته آنا، قررا الانفصال بعد سفر الأول إلى المملكة العربية السعودية من أجل تدريب فريق من أكبر الفرق في آسيا وهو النصر.

وتابعت: برغم من زواجهم في حفل كبير عام 2014 إلا أن ماميتش صدم الجميع بانفصاله عن زوجته آنا بسبب سفره إلى السعودية“.

وأضافت: تعاقد زوران مع النصر السعودي وحقق نجاحًا كبيرًا معه ما جعله يرفض طلب آنا بالاستقرار في كرواتيا، ولم تتقبل زوجته هذا القرار ما أدى إلى انهيار الزواج“.

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