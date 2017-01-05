معارك “عنيفة” تقتل وتصيب عشرات من مليشيا الحوثي وصالح في تعز

قتل سبعة من مسلحي الحوثيين ومليشيا المخلوع علي عبدالله صالح، وأصيب العشرات، في معارك اندلعت مع رجال الجيش والمقاومة بمحافظة تعز (275) كم جنوب صنعاء.

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية، إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين إثر هجوم شنته مليشيا الحوثي وصالح على مواقع الجيش والمقاومة، مصحوباً بقصف عنيف بالأسلحة الثقيلة في منطقة الصياحي بالضباب، غرب المدينة.

وأكدت المصادر، تصدي رجال الجيش والمقاومة للهجوم، في حين تصدت لهجوم آخر للمليشيات في موقعي الأربعين وعصيفرة، شمالي المدينة وأجبروهم على التراجع، ما أدى إلى إصابة أربعة من رجال الجيش والمقاومة.

وفي السياق نفسه، ذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي وصالح واصلت قصف الأحياء والقرى السكنية في تعز، ما أدى إلى إصابة 6 مدنيين.