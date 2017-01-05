 زوج خائن يقع في شر أعماله .. ضرب من زوجته وحماته وعشيقته في وقت واحد ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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زوج خائن يقع في شر أعماله .. ضرب من زوجته وحماته وعشيقته في وقت واحد !

المناطق - وكالات

وقع زوج صيني في شر أعماله، بعد أن ضُبط في فندق وهو يخون زوجته مع امرأة أخرى، قبل أن تنهال الزوجة والحماة والعشيقة عليه بالضرب أمام حشد من الأقارب.

وكانت زوجة الرجل وحماته اقتحمتا عليه الغرفة في أحد الفنادق بمدينة تشيوانتشو بمقاطعة فيوجان شرقي الصين، لتجداه في وضعية غير لائقة مع عشيقته، وانهالت زوجة الرجل وحماته عليه بالضرب، قبل أن تنضم إليهما العشيقة، عندما اكتشفت أنه متزوج، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

يذكر أن إقامة العلاقات غير الشرعية خارج نطاق الزواج أمر لا يعاقب عليه القانون في الصين، مما يجعل العديد من الزوجات يأخذن على عاتقهن الانتقام من أزواجهن وعشيقاتهم.

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