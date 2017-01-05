 شاهد.. ياباني يصدم مواطنين بعد اكتشاف أصله “الزهراني” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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شاهد.. ياباني يصدم مواطنين بعد اكتشاف أصله “الزهراني”

شاهد.. ياباني يصدم مواطنين بعد اكتشاف أصله “الزهراني”
المناطق - الرياض

لم يتوقع مواطنون أثناء زيارتهم إلى اليابان، أن يفاجأوا بموقف أثار اندهاشهم في الوهلة الأولى، ورغم عدم تصديقهم في بادئ الأمر، إلا أنهم سلّموا به بعد تأكدهم.

الموقف الذي يعود تاريخه لعامين ماضيين، وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مقطعه خلال الأيام الحالية، يدلل على أنه ليس كل شيء يعد ضربا من الخيال، إنما قد يحدث يوما من الأيام.

وفي المقطع الذي شاهدته “المناطق”، وتعرضه لكم، فوجئ مواطنون خلال زيارتهم في اليابان، بسأئق يدّعي أنه “زهراني” وسعودي أبا عن جد، لكن المثير للدهشة أنه “ياباني” الشكل واللغة والتفاصيل أيضا، ما جعلهم يسخرون منه واعتبروه من باب المزاح.

لكن بعد أن أصر على ذلك، بدأ الشك يراودهم، ليطلبون منه هويته لقطع الشك باليقين، وهنا كانت المفاجأة، وهو أنه بالفعل زهراني. وحينما سألوه عن السر، قال لهم أنه من أب سعودي وأم يابانية، ليتضح لهم الأمر بعدها وسط دهشة مستمرة !

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