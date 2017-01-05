بالنحر والإغراق.. داعش ينشر فيديو جديد لإعداماته في الموصل

وثق تنظيم داعش عدداً من عملياته الانتحارية التي نفذها ضد القوات العراقية في مدينة الموصل، وذلك في شريط جديد حمل اسم “موكب النور” صدر عن المكتب الإعلامي لـ “ولاية نينوى” التابع للتنظيم المتطرف في العراق.

واستعرض التنظيم عبر مشاهد التقطت من الجو، لحظات تنفيذ العلميات الانتحارية ضد القوات العراقية في أحياء مدينة الموصل، والتي تمكنت من السيطرة على قسم كبير من الشطر الشرقي لها.

وبحسب ما جاء في الفيديو الذي يتعذر نشره، فإن “الانتحاريين” كانوا من أعمار مختلفة، من ضمنهم أطفال، في حين أن بعضهم كان يعاني من الإعاقة، إضافة إلى أن الانتحاريين كانوا خليطاً من العناصر المحلية، وأجانب أغلبهم من دول المغرب العربي، والجمهوريات الروسية.

كما ظهرت في اللقطات جوانب من المعارك التي خاضها التنظيم ضد القوات العراقية، وعدد من الآليات المدمرة وجثث القتلى التابعة للأخيرة والتي ظهرت في تقارير مصورة سابقة.

وإضافة إلى توثيق الشريط للعمليات الانتحارية، فقد وثق تنفيذ عمليتي إعدام بحق شخصين في الموصل بتهمة التعامل مع الجيش العراقي، أحدهما تم نحره فوق سطح أحد الأبنية، بينما تم إعدام الآخر إغراقاً في حوض مياه.