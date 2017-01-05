 شاهد.. جريمة قتل عرب في أمريكا لهذا السبب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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شاهد.. جريمة قتل عرب في أمريكا لهذا السبب

شاهد.. جريمة قتل عرب في أمريكا لهذا السبب
المناطق - وكالات

أسفرت جريمة دامية عن مقتل شابين أردنيين في ولاية انديانا بولس الأميركية، من قبل شخصين مسلحين يقتحمان المطعم قبيل ارتكاب الجريمة البشعة.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إنها تتابع مع سفارة بلادها في واشنطن أنباء مقتل الشابين أثناء عملهما في مطعم أردني بولاية انديانا بولس.

واكدت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، صباح الرافعي، أن سفارة المملكة تتابع مع السلطات الأمريكية المختصة حول الجريمة. وقالت: “نحن بانتظار المعلومات الرسمية ونتائج التحقيقات الأولية في الجريمة”.

وحسب موقع “رؤيا الإخباري” الأردني، أظهرت التحقيقات الاولية التي أجرتها الشرطة الاميركية أن الدافع لارتكاب جريمة مقتل الشابين الأردنيين هو السرقة.

وقالت الشرطة الأميركية في مدينة انديانا بولس ان القتيلين هما شابين أردنيين في الثلاثينات من عمرهما ويدعيان وسام سمور وعمار شطناوي.

ووفقا للشرطة، فإن كاميرات المراقبة أظهرت أن شخصين ارتكبا الجريمة وهما في العشرينيات-الثلاثينيات من العمر.

وذكرت الشرطة الأميركية أن أحد المجرمين كان يرتدي معطفا أحمرا والآخر معطفا أزرقا، وجرى التعميم على مواصفاتهما للمساعدة في إلقاء القبض عليهما.

ودعت شرطة الولاية، السكان الى الابلاغ فورا عن أي معلومات بشأن المجرمين اللذين ارتكبا جريمة القتل.

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