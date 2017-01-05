 اعتقال هذا الرجل بسبب هذه الصورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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اعتقال هذا الرجل بسبب هذه الصورة

اعتقال هذا الرجل بسبب هذه الصورة
المناطق - وكالات

اعتقلت السلطات التونسية الرجل الذي يظهر في الصورة، وهو بجانب طفل نائم، وقد تم لفه بحزام وضع به العديد من القنابل اليدوية، وهي الصورة التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت الكثير من الاستياء لدى الرأي العام.

وتقول قوات الأمن إن التحقيقات أدت أمس إلى اعتقال صاحب الصورة، وهو من منطقة نفزة بولاية باجة. واتضح من التحقيقات أنه من أصحاب السوابق العدلية قبل الثورة، واعتنق الفكر المتطرف منذ سنة 2012.

وخلال التحقيق معه أشار إلى أن الصورة ليست بالحديثة وإنما تعود إلى 2012 وأن القنابل اليدوية ليست حقيقية بحسب قوله.

وقد قررت السلطات القضائية الاحتفاظ به قيد الاعتقال ونقله إلى تونس العاصمة لمواصلة التحقيق معه.

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