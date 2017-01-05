لخسائرها المتراكمة.. شطب هذه الشركات من سوق الأسهم مطلع مايو

ينتظر أن تكون 13 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية معرضة للتصفية (الحل) مطلع أيار (مايو) المقبل، ما لم تعدل أوضاعها المالية.

ووفقا لتحليل، فإن هذه الشركات عرضة للتصفية نظرا لبلوغ خسائرها نصف رأسمالها أو أكثر، فيما منحتها هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار مهلة عاما لتعديل أوضاعها تنتهي في 1 أيار (مايو) 2017 (نحو أربعة أشهر متبقية).

يشار إلى أن الخسائر المتراكمة لجميع الشركات أعلنت بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فيما عدا شركة وقاية بنهاية آذار (مارس) الماضي، كونها لم تعلن خسائرها المتراكمة منذ ذلك التاريخ.

ويستحوذ قطاع التأمين على نصيب الأسد من هذه الشركات، بعدد ست شركات تشكل 46 في المائة من الـ13 شركة، يليه قطاع الزراعة بشركتين، فيما شركة واحدة من قطاعات الاستثمار المتعدد، والتشييد والبناء، والاتصالات، والبتروكيماويات، والإعلام والنشر.

ومن بين الـ13 شركة، هناك أربع شركات خسائرها تفوق رأسمالها وهي: المعجل (293 في المائة)، وقاية للتأمين (147 في المائة)، بيشة (138 في المائة)، والباحة (124 في المائة)، بحسب “الاقتصادية”.

فيما ثلاث شركات خسائرها بين 75 في المائة و100 في المائة، وهي: سند (78 في المائة)، نماء للكيماويات (76 في المائة)، وعذيب للاتصالات (76 في المائة).

بينما ست شركات خسائرها 50 في المائة إلى أقل من 75 في المائة، وهي: الأسماك (68 في المائة)، الأهلية للتأمين (68 في المائة)، أمانة للتأمين (64 في المائة)، ملاذ للتأمين (62 في المائة)، سوليدرتي (52 في المائة)، وأخيرا تهامة للإعلان (50 في المائة).