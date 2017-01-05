 هل تعلم أن واردات السجائر بلغت 3.2 مليار ريال في 9 أشهر ؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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هل تعلم أن واردات السجائر بلغت 3.2 مليار ريال في 9 أشهر ؟

هل تعلم أن واردات السجائر بلغت 3.2 مليار ريال في 9 أشهر ؟
المناطق - الرياض

سجلت قيمة واردات السعودية من لفائف السجائر خلال فترة الأشهر التسعة من عام 2016 نموا نسبته 10 في المائة مقارنة بقيمتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت نحو 3.24 مليار ريال مقارنة بـ 2.93 مليار ريال للفترة نفسها من عام 2015.

وبلغت كمية لفائف السجائر التي استوردتها السعودية خلال 9 أشهر من عام 2016 نحو 30.34 ألف طن، مقارنة بـ 29.71 ألف طن للفترة نفسها من عام 2015، مسجلة نموا نسبته 2 في المائة.

وتعادل الكمية التي استوردتها السعودية خلال 9 أشهر من عام 2016، نحو 1011 مليون علبة (باكيت) دخان، مقارنة بـ 990 مليون علبة (باكيت) للفترة نفسها من العام قبل الماضي، فيما بني التقرير على 10 أنواع متعددة من الدخان وزن (باكيت) الواحد منها 30 جراما، وفقاً لـ”الاقتصادية”

وبما أن الباكيت الواحد يحتوي على 20 سيجارة فإن عدد السجائر المستوردة خلال فترة التسعة أشهر يبلغ نحو 20.23 مليار سيجارة، مقارنة بـ 19.81 مليار سيجارة للفترة نفسها من عام 2015.

ويبلغ متوسط حصة الفرد الواحد في السعودية من السجائر الواردة نحو 637 سيجارة خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2016، في وقت يبلغ عدد سكان السعودية نحو 31.743 مليون نسمة.

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