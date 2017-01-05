 التحالف الدولي يرفع عدد مستشاريه العسكريين في الموصل إلى 450 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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التحالف الدولي يرفع عدد مستشاريه العسكريين في الموصل إلى 450

التحالف الدولي يرفع عدد مستشاريه العسكريين في الموصل إلى 450
المناطق - وكالات

رفع التحالف الدولي إلى نحو 450 عدد مستشاريه العسكريين الذين يساعدون القوات العراقية التي تخوض معركة استعادة الموصل من داعش، وفق ما أفاد متحدث عسكري باسم التحالف امس الأربعاء.

وقال الكولونيل الأمريكي جون دوريان الذي كان يتحدث عبر الدائرة المغلقة من بغداد إن المستشارين العسكريين الإضافيين انتشروا “في الأسبوعين الأخيرين”، دعماً للجيش العراقي في المرحلة الجديدة من الهجوم.

وبدأ الجيش العراقي في 29 ديسمبر (كانون الأول) المرحلة الثانية من هجومه على الموصل لاستعادة أحياء المدينة الواقعة شرق نهر دجلة.

وأوضح دوريان أن زيادة عدد المستشارين العسكريين للتحالف في الموصل يندرج في إطار “سلسلة إجراءات” اتخذت “لتسريع” تقدم القوات العراقية.

ولفت إلى أن هؤلاء المستشارين يبقون عادة “خلف خط الجبهة” لكنهم دخلوا مراراً المدينة نفسها.

ومنذ بدء المعركة في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، استعادت قوات النخبة العراقية لمكافحة الإرهاب أحياء عديدة في شرق الموصل.

وتشكل استعادة الموصل هدفاً كبيراً للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة واشنطن.

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