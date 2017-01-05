 معلمون يعرضون تقديم دروس عبر “الواتساب” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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معلمون يعرضون تقديم دروس عبر “الواتساب”

معلمون يعرضون تقديم دروس عبر “الواتساب”
المناطق - متابعات

سجل نحو 500 معلم بالمملكة أسماءهم على موقع خدمي كبير ضمن قائمة من معلمين عرب لتقديم دروس عبر الـ “واتس آب” بأسعار تتراوح للساعة الواحدة بين 150 إلى 300 ريال.

ووضعت مدرسات وفقاً لـ”الوطن”، تسعيرة لتقديم دروس خصوصية على نفس البرنامج المرحلة الثانوية، بحيث تتراوح تكلفة شرح الكتاب الواحد بين 300 إلى 500 ريال.

بدوره حدد عضو اللجنة التعليمية بمجلس الشورى سابقاً الدكتور أحمد آل فرج، 4 أسباب لقيام لأسر باللجوء إلى الدروس المقدمة عبر تطبيق “واتس آب” في مقدمتها ضعف التوعية الأسرية، وعدم اكتراث بعض المدارس بموضوع التحصيل الدراسي للطلاب.

وأوضح آل فراج، أن ضعف الخدمات الإرشادية الطلابية بالمدارس، وعدم وجود مراقبة للملصقات الخاصة بالدروس الخصوصية في الطرق ساهمت في انتشار ظاهرة لجوء الطلاب إلى تلك الدروس، مطالباً بتتبع تلك الإعلانات وضبطها ومعاقبة المعلمين والمعلمات المشاركين فيها.

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