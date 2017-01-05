وكيل مدرسة يتعرض للاعتداء من أحد الطلاب .. والتعليم : فصل شهر وحسم 10 درجات

باشر وكيل مدرسة عبدالرحمن الغافقي المتوسطة (غرب الدمام) مهمات عمله أمس (الأربعاء) بعد تعرضه لاعتداء من أحد الطلاب أثناء الدوام المدرسي أول أمس، فيما تغيب الطالب المعتدي عن الحضور للمدرسة، وينتظر استدعاء الطالب وولي أمره من قبل إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية للتحقيق في الحادثة.

وبدأت إدارة التعليم التحقيق في ملابسات الحادثة، وحضرت لجنة من إدارة القضايا في مكتب تعليم غرب الدمام للتحقيق في الحادثة والاستماع لشهادات الشهود ووكيل المدرسة والطالبين، بهدف تحديد السبب الرئيسي الذي أدى إلى الحادثة ومعاقبة المتجاوز في ذلك.

من جانبه،

ووفقا لـ«عكاظ» أوضح المتحدث باسم الإدارة سعيد الباحص أن الحادثة لم تكن بين الطالب والوكيل، ولكنها كانت بين طالبين، وأثناء محاولة وكيل المدرسة التفريق بين الطالبين ومعرفة أسباب الخلاف بعد استدعائه من قبل أحد المعلمين تعرض لاعتداء من أحد الطالبين في عينه بواسطة قلم كان بيد الطالب المعتدي.

وأضاف: «لائحة السلوك سيتم تطبيقها في الحادثة»، مشيرا إلى أن وزارة التعليم حددت ست درجات للمخالفات التي قد يقع فيها الطالب داخل مدرسته، وأصدرت في السابق قواعد السلوك والمواظبة بعد تحديثها وتعديلها والعمل على تطبيقها داخل المدارس وفق الخطوات والإجراءات المتبعة في ذلك، ومن هذا ما قد يتسبب به الطالب من اعتداء على زميل له أو معلم والتعمد بإصابته ما قد يسبب له جرحا أو نزفا، وعد هذا النوع من الاعتداء مخالفة من الدرجة الرابعة يتوجب على ذلك وفق اللائحة إيقاع العقوبة على الطالب بأحد أربعة إجراءات مقننة قد يصل فيها حجم العقوبة للفصل من المدرسة لمدة شهر كامل وحسم 10 درجات من السلوك ولكن بعد استيفاء الخطوات كاملة عبر لجنة من التوجيه والإرشاد.

وصنف أمس مكتب التعليم بغرب الدمام التابع للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية اعتداء أحد طلاب على وكيل المدرسة بالحالة الخامسة التي تستدعي الرفع للمكتب وللجهات المختصة بعد أن أقدم الطالب على الاعتداء على الوكيل وإصابته في عينه.