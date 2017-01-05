 سيدة سعودية بـ ماليزيا ممنوعة من العودة إلى المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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سيدة سعودية بـ ماليزيا ممنوعة من العودة إلى المملكة

سيدة سعودية بـ ماليزيا ممنوعة من العودة إلى المملكة
المناطق - متابعات

احتجزت الشرطة الماليزية متعلقات تخص سيدة سعودية، عقب تحريزها ضمن ممتلكات مقيم عربي تم القبض عليه بتهمة السرقة؛ الأمر الذي يحول دون عودتها إلى المملكة منذ شهر نوفمبر من العام الماضي.

وتشير التفاصيل وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن السيدة تعرضت لعملية سرقة خلال مرافقتها ابنها المعاق أثناء دراسته في ماليزيا، لكنها فوجئت بعدم إعادة الشرطة متعلقاتها المسروقة وهي المحفظة وبها نقود وهاتفها واحتجازها لعرضها خلال محاكمة اللص المقبوض عليه.

وأوضحت السيدة أن الشرطة رفضت إعطاءها متعلقاتها إلا عقب انتهاء محاكمة السارق، مبينةً أنها لا يمكنها العودة إلى المملكة بسبب هذا الأمر.

بدوره أكد سفير المملكة لدى كوالالمبور فهد الرشيد أن السفارة تلقت شكوى من السيدة تطالب بالتدخل لإنهاء الأزمة وتمكينها من العودة للمملكة، لافتاً إلى أن السفارة أوفدت مندوباً لحضور جلستين عقدتهما المحكمة إلا أن القاضي أجل القضية

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