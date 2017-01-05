 تعرف على “المراهق” الذي تجهزه إيران خليفة لـ”عبدالملك الحوثي” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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تعرف على “المراهق” الذي تجهزه إيران خليفة لـ”عبدالملك الحوثي”

تعرف على “المراهق” الذي تجهزه إيران خليفة لـ”عبدالملك الحوثي”
المناطق - متابعات

كشفت مصادر أن إيران تسعى لتجهيز الابن الأكبر لزعيم المليشيات الحوثية “جبريل عبدالملك الحوثي” لتعيينه خليفةً لوالده في قيادة المجموعات المسلحة التابعة للحركة.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن طهران وضعت برنامجاً تدريبياً لجبريل البالغ من العمر 16عاماً وأرسلته إلى الضاحية الجنوبية بلبنان قبل 7 أشهر ليتدرب على فنون الخطابة والإلقاء؛ كما منحته جواز سفر دبلوماسي باسم مزور، ويتنقل حالياً بين الضاحية وطهران وقم.

وبّينت أن تاريخ اختيار جبريل يعود إلى منتصف عام 2013؛ عقب قيام قيادات كبيرة تابعة لحزب الله باختياره من بين مجموعة من المتدربين بصعدة، مشيرةً إلى أنها قامت بعزله وتخصيص حراسة شخصية له من عناصر الحرس الثوري.

وعن سر اختيار إيران لجبريل، لفتت المصادر إلى أن ذلك يعود في الأساس إلى حداثة سنه وقلة معرفته ومن ثم سهولة السيطرة عليه والتحكم فيه، مشددةً على أن هناك فريقاً إعلامياً يقوم حالياً بإعداد مواد فنية مؤثرة لطرحها أمام الرأي لعام لإقناعه باختيار “جبريل”.

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