 “شباب مكة ” يكرمون مديرهم السابق خالد الوافي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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“شباب مكة ” يكرمون مديرهم السابق خالد الوافي

“شباب مكة ” يكرمون مديرهم السابق خالد الوافي
المناطق - مكة

كرم مجموعة من شباب مكة الأوفياء سعادة مدير برنامج شباب مكة في خدمتك ” سابقاً ” خالد عبد الله الوافي والذي يعد أحد البرامج النوعية التي تقدمها مكة المكرمة من بوابة مشروع تعظيم البلد الحرام أحد مشاريع  ، في بناء الشباب المكي وتوجيه قدراتهم وطاقاتهم لخدمة البلد الحرام والوافدين إليه .

حضر التكريم سعادة وكيل محافظ محافظة جدة الأستاذ محمد بن حمد الوافي , وسعادة مدير جمعية مراكز الأحياء بمكة محمد بازيد وعدد من وجهاء مكة المكرمة والدكتور طلال أبو النور المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام  .

”  الوافي” أدار البرنامج لمدة سبع سنوات ابتداء من ١٤٣٠ وحتى نهاية 1437 ، وقد كانت فترة حافلة بالمنجزات والنجاحات ، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من ١٠ ملايين مستفيد ، إلى جانب العديد من المنجزات على المستويين البنائي والخِدمي .

وأفاد الوافي أن هذه اللفتة من الوفاء ليست مستغربة على شباب مكة وماهي إلا نتاج طبيعي لما يحملونه من قيم النبل والنقاء والوفاء ، آملاً أن تتجدد اللقاءات بهم والعمل معهم من أجل خدمة مكة المكرمة

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