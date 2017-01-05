تذاكر طيران محلية أغلى من الدولية!

قامت صحيفة محلية بمقارنة بين أسعار الرحلات الداخلية والدولية من نفس المدينة وفي نفس اليوم ووجدت تقاربا كبيرا في الأسعار، وفي بعضها كانت الرحلات الدولية أقل سعرا من الرحلات الداخلية بحسب ما أوردت صحيفة مكة .

وأشارت الصحيفة إلى أن سبب الارتفاع الكبير في أسعار الحلات الداخلية على الخطوط الجوية السعودية بعد دخول المرحلة الثانية من تحرير أسعار التذاكر حيز التنفيذ في الأول من يناير الحالي، ما رفع سعر تذكرة الطيران الداخلي 20% عنه قبل عامين، وعلمت الصحيفة من مصدر في الخطوط الجوية السعودية أن الأسعار الجديدة لا تشمل أي حجز أجري قبل 1/‏1/‏ 2017م حتى لو كان موعد السفر في نهاية 2017م حيث تسري عليها الأسعار القديمة قبل الزيادة.

من جانبه أرجع خبير في القطاع السياحي الخاص سبب الارتفاع في الأسعار لقلة العرض مقابل الطلب، فرغم وجود 4 شركات مشغلة للرحلات الداخلية إلا أن سعتها المقعدية ما زال أقل من الطلب، وأشار إلى ضرورة تشجيع شركات الطيران على زيادة سعتها ورحلاتها الداخلية، وهذا سيحدث توازنا، فمثلا رحلة ذهاب وعودة بين بوسطن ونيويورك في يوم 5 يناير سعرها 700 ريال، كما أن الذهاب والعودة بين واشنطن وشيكاجو 20 يناير و25 يناير لا تتجاوز 472 ريالا، وهذا عائد لوجود عدد كبير من الشركات المشغلة للرحلات الداخلية.