التحقيق مع مندوب القنصلية السعودية بتهمة الإساءة لضحايا “مطعم رينا” بإسطنبول

قالت صحيفة محلية أن شكوى أحد الناجين في تصريح إعلامي له من قول نسبه لمندوب القنصلية السعودية في إسطنبول انتقد فيه مصابي الحادث وأنه من هذا المنطلق قال مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة النقلي أن هذا الأمر قيد التحقيق حاليافإن الخارجية تتعامل مع أي ملاحظات باهتمام بالغ، بما في ذلك الملاحظات الخاصة حول القنصلية في إسطنبول بعد الحادث الإرهابي الأليم الذي وقع في المطعم وذهب ضحيته عدد من الأبرياء، من بينهم ضحايا ومصابون من المواطنين.

وأردف نقلي بأن الوزارة تتحقق من هذه الملاحظات بكل تفاصيلها، مؤكدا أنه إذا ما ثبت وجود أي قصور فإنه يتم التعامل معه بكل جدية ومسؤولية، وفق أنظمة وقوانين الدولة.

وأوضح بأنه كان هناك تواصل مباشر بين لجنة الطوارئ بالوزارة والقنصلية في إسطنبول وقت الحادث، حيث تواجد ممثل القنصلية في موقع الحادث الساعة الـ 3 صباحا، ونظرا لجسامة الحادث وضخامة عدد الضحايا والمصابين من المواطنين؛ فقد تم تشكيل فرق عدة من القنصلية لزيارة المستشفيات والمشرحة والمراكز الأمنية، للتعرف على الضحايا والاطمئنان على سلامة المصابين وتلمس احتياجاتهم وتقديم المساعدة لهم.

ولفت السفير إلى أن القنصلية تلقت نحو 700 اتصال يوم الحادث من عدد من أسر الضحايا والمصابين، إضافة لاتصالات المواطنين الموجودين في إسطنبول.