 هيا المنيع : جواز سفر المرأة وثيقة رسمية ولا يحتاج موافقة ولي الأمر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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هيا المنيع : جواز سفر المرأة وثيقة رسمية ولا يحتاج موافقة ولي الأمر

هيا المنيع : جواز سفر المرأة وثيقة رسمية ولا يحتاج موافقة ولي الأمر
المناطق - متابعات

قالت عضو مجلس الشورى السابقة الدكتورة هيا المنيع، أن إصدار جواز للمرأة من دون إذن ولي الأمر يعتبر حقاً لها، إذ إنه وثيقة رسمية مثل إصدار بطاقة الأحوال للمرأة، مشيرة إلى أنها وزميلاتها وزملاءها، الدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة حمده العنزي، وعطا السبتي، والدكتور محمد الخنيزي، قدموا في الدورة السابقة مقترحاً بتعديل نظام وثائق السفر بأن تمنح المرأة جوازاً من دون إذن ولي أمرها مثله مثل البطاقة المدنية، وهو حق أصيل لكل مواطن سعودي إن لم يوجد ما يحول دون ذلك بحسب النظام.
وأشارت المنيع حسبما أوردت صحيفة “الحياة” إلى أن ربط إصدار الجواز بموافقة ولي الأمر لا يتفق مع ما وصلت له المرأة السعودية، إضافة إلى أن الجواز وثيقة وطنية يفترض أن تكون متاحة للجميع بالضوابط نفسها. أما إذن السفر فلم تتم معالجته باعتبار انه اساساً ليس ضمن نظام وثائق السفر وهو عموماً ليس جزءاً من نظام وثائق السفر الذي عملت على تعديله مع زميلاتها وزملائها.

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