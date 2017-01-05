 قوات النظام السوري وميليشيات حزب الله مستمران بخرق الهدنة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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قوات النظام السوري وميليشيات حزب الله مستمران بخرق الهدنة

قوات النظام السوري وميليشيات حزب الله مستمران بخرق الهدنة
المناطق - متابعات

مع استكمال الهدنة الروسية التركية في سوريا يومها السادس، تواصلت الخروقات في عدد من مناطق سريان وقف إطلاق النار، وتحديداً من قبل قوات النظام السوري وميليشيات حزب الله.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات النظام قصفت مناطق في ضاحية الراشدين بغرب مدينة حلب، مما أسفر عن مقاتل من جيش إسلامي وسقوط عدد من الجرحى.

وجددت طائرات النظام ضرباتها على جرود بسيمة وعين الفيجة وعين الخضرة وأماكن أخرى في وادي بردى، ما أسفر عن مقتل عنصر من الدفاع المدني.

واندعت اشتباكات بين قوات النظام ميليشيات حزب الله من جهة، والفصائل المقاتلة والإسلامية ومقاتلي جبهة فتح الشام من جهة أخرى بعين ترما وحزرما.

وفي السياق ذاته، استهدفت قوات النظام بنيران قناصاتها وبعدد من القذائف أماكن في منطقتي الزبداني ومضايا المحاصرتين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

كما سمع دوي انفجارات في ضاحية الأسد، يعتقد أنها ناجمة عن سقوط قذائف على مناطق في الضاحية التي تسيطر عليها قوات النظام.

بينما جددت قوات النظام قصفها على أماكن في منطقة المرج بغوطة دمشق الشرقية، مستهدفة بلدات حزرما والنشابية وأوتايا بالقذائف المدفعية وقذائف الهاون، وسط اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وحزب الله اللبناني من جهة، وجيش الإسلام وفيلق الرحمن من جهة أخرى، في أطراف بلدة الميدعاني، إثر محاولات من قوات النظام التقدم في المنطقة، مما أسفر عن مقتل مقاتلين.

واستهدفت قوات النظام بعدة قذائف أماكن في سوق الجبس ومنطقة الراشدين غرب حلب، ما أسفر عن إصابة 8 مقاتلين من الفصائل بجراح.

وشنت طائرات النظام قصفاً على منطقة الحولة ومناطق في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، وغارات على قريتي الزكاة ولحايا ومورك وكفرزيتا بريف حماة الشمالي ومناطق في ريف حماة الجنوبي.

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