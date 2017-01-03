 أمريكا تقرر نقل أربعة سجناء من معتقل جوانتانامو إلى السعودية خلال الـ 24ساعة المقبلة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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أمريكا تقرر نقل أربعة سجناء من معتقل جوانتانامو إلى السعودية خلال الـ 24ساعة المقبلة

أمريكا تقرر نقل أربعة سجناء من معتقل جوانتانامو إلى السعودية خلال الـ 24ساعة المقبلة
المناطق - متابعات

كشف تقرير إخباري، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستطلق سراح 4 معتقلين سعوديين في سجن جوانتانامو.

وقال مسؤولان أمريكيان: إن المعتقلين الـ4 سيتم تسليمهم إلى المملكة في غضون 24 ساعة، فيما لم يتم الكشف عن هويات المعتقلين على الفور، بحسب شبكة “فوكس نيوز”.

وتوقع التقرير الذي نُشر أمس الأربعاء، أن يكون هؤلاء المعتقلين أول دفعة من آخر مجموعة معتقلين يتم نقلهم قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب الرئاسة في 20 يناير.

وصرح “ترامب” يوم الثلاثاء الماضي: إنه لن يتم إطلاق سراح مزيد من السجناء من السجن العسكري الأمريكي لكونهم خطرين للغاية – على حد قوله-.

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