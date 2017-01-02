 تتواكب مع الرؤى الوطنية والتحول البلدي أمانة القصيم : طرح مشاريع خدمية مميزة أمام المستثمرين بمدينة بريدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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تتواكب مع الرؤى الوطنية والتحول البلدي أمانة القصيم : طرح مشاريع خدمية مميزة أمام المستثمرين بمدينة بريدة

تتواكب مع الرؤى الوطنية والتحول البلدي أمانة القصيم : طرح مشاريع خدمية مميزة أمام المستثمرين بمدينة بريدة
المناطق - بريدة

تعتزم أمانة منطقة القصيم طرح عدد من المشاريع الاستثمارية المتميزة  للمنافسة بين المستثمرين , في خطوة تواكب الرؤى الوطنية  في التحول البلدي حيث سيتم طرح مشاريع  ( محطات النقل العام مركز المؤتمرات  الحضاري بمنتزة الملك عبدالله سوق الخضار شمال بريدة) وتعتبر هذه المشاريع النوعية ضمن خطط التنمية في مدينة بريدة وتحتل مواقع مميزة من المدينة .
وأوضح مدير ادارة الاستثمارات في أمانة القصيم المهندس عبدالاله بن عبدالله الغماس  ان طرح هذه المشاريع جاء اثر موافقة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية على هذه المشاريع المميزة وتعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في الاستثمارات من اجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع وهي بنفس الوقت فرصة للقطاع الخاص من اجل الاستثمار في المشاريع الخدمية المميزة في ظل النمو المتسارع للمدينة وما تمثله هذه المشاريع الخدمية من علاقة مع الجمهور والتنمية , وأضاف الغماس ان هناك جملة من الأفكار والدراسات المرصودة لهذه المشاريع تمت من خلال دراسات أولية ورصد لآراء المجتمع المحلي في فترة سابقة  لهذه  المشاريع بالإمكان الاستفادة منها حيث كانت الأمانة بصدد تنفيذ هذه المشاريع قبل ان تحولها للاستثمار من اجل ان تتوافق مع رؤى التحول الوطني والتحول البلدي  (2020 ـ2030) وتوجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بهذا الخصوص , وأشار مدير الاستثمارات ان هذه المشاريع في مواقع مميزة وتضم عناصر وخدمات تخدم جميع الأطراف وتحقق الصالح العام .

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