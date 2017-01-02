 أمانة القصيم تطلق حملة توعوية لمكافحة الكلاب الضالة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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أمانة القصيم تطلق حملة توعوية لمكافحة الكلاب الضالة

أمانة القصيم تطلق حملة توعوية لمكافحة الكلاب الضالة
المناطق - بريدة

دشنت أمانة منطقة القصيم حملة توعوية في المراكز التجارية للتعريف بالمخاطر الصحية لظاهرة إنتشار الكلاب الضالة في الاحياء السكنية إضافة إلى التعريف بالإجراءات الواجب إتباعها لمكافحة هذه الظاهرة و كذلك التحذير من بعض السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين و التي تساهم في تنامي ظاهرة إنتشار الكلاب الضالة و خاصة داخل الاحياء السكنية يأتي ذلك إمتداداً للدور التوعوي والرقابي للإدارة العامة لصحة البيئة ممثلة بإدارة الإصحاح البيئي.
من جهته أوضح مدير عام إدارة صحة البيئة د.عادل البديوي أن من أخطر السلوكيات التي تساهم في إنتشار ظاهرة الكلاب الضالة تعمد بعض سكان الاحياء إلى رمي بقايا الاطعمة في الاراضي الخالية عوضاً عن وضعها داخل الحاويات المخصصة لبقايا الأطعمة، وهو ما يوفر بيئة مناسبة لتجمع وتكاثر هذه الحيوانات داخل الاحياء السكنية ،الأمر الذي يزيد من إحتمال تأثيرها بالسكان و من ثم التعرض للمخاطر الصحية، وأوضح د.البديوي أن من السلوكيات الخاطئة أيضاً و التي جرى التنبيه عليها خلال الحملة التوعوية هي إلقاء بعض المزارعين جثث الحيوانات النافقة على الطرق و الاراضي الخالية أو أماكن تجمع المياه و هو ما يؤدي الى نفس النتيجة و هي تزايد أعداد هذه الحيوانات الضالة ، و قد تم التشديد على ضرورة إتباع أصحاب المزارع و المربين الطرق السليمة للتخلص من جثث الحيوانات النافقة سواء بالحرق أو الدفن.
وتستهدف الحملة الوصول إلى جميع شرائح المجتمع في كل مكان ، حيث تم البدء بالاسواق التجارية ومخطط لها أن تستمر لتشمل المدارس و أماكن تجمع المواطنين مثل المتنزهات والحدائق العامة و كذلك الرسائل التوعوية في إشارات المرور ،وأماكن استقبال المراجعين.
وتدعو امانة منطقة القصيم ممثلة بالادارة العامة لصحة البيئة جميع المواطنين للمشاركة الفاعلة في إنجاح هذه الحملة من أجل حماية المجتمع من المخاطر الصحية لهذه الظاهرة. والإبلاغ عن الحالات بالإتصال على مركز العمليات والطوارئ على الرقم 940

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