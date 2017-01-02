 أمير منطقة مكة المكرمة يتسلم التقرير السنوي للإدارة العامة للمرور | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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أمير منطقة مكة المكرمة يتسلم التقرير السنوي للإدارة العامة للمرور

أمير منطقة مكة المكرمة يتسلم التقرير السنوي للإدارة العامة للمرور
المناطق - مكة
تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة التقرير السنوي للإدارة العامة للمرور .
وتضمن التقرير الذي قدمه مدير إدارة مرور جدة العميد سليمان الزكري، جهود وإنجازات الإدارة خلال العام الماضي، والفعاليات والأنشطة التي نفذتها في محافظات المنطقة.
واشتمل التقرير على برامج إدارة المرور التي نفذتها لتفعيل وتعزيز التوعية المرورية، والفعاليات والأنشطة التي أقيمت على هامش أسبوع المرور الخليجي.
وأبان التقرير أن نسبة الحوادث في منطقة مكة المكرمة إنخفضت بنسبة ٢٥٪‏ عن العام ماقبل الماضي، وذلك بفضل الله أولاً، ثم بارتفاع مستوى الوعي لدى قائدي المركبات من ناحية والدور الميداني لرجال المرور ، بالإضافة الحملات التوعوية التي تم تنفيذها في هذا الصدد.

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