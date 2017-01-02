 رئيس مكتب التدريب التقني وعميد الكلية التقنية بنجران في زيارة لفرع الكلية بمحافظة يدمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

​حريق يلتهم محطة كهرباء بـ المدينة المنورة العفو الدولية: الحشد الشعبي يرتكب جرائم حرب بالأسلحة المرسلة للعراق جامعة “المؤسس” تطلق سلسلة ندوات “قصة نجاح” ضمن ملتقى مكة الثقافي المعهد الصناعي الثانوي بالجوف يستقبل طلاب هديب  “العمل” تعتزم فتح الاستقدام من 4 دول إفريقية خلال الربع الأول 2017 رئيس مكتب التدريب التقني وعميد الكلية التقنية بنجران في زيارة لفرع الكلية بمحافظة يدمة أمير منطقة مكة المكرمة يتسلم التقرير السنوي للإدارة العامة للمرور أمانة القصيم تطلق حملة توعوية لمكافحة الكلاب الضالة تتواكب مع الرؤى الوطنية والتحول البلدي أمانة القصيم : طرح مشاريع خدمية مميزة أمام المستثمرين بمدينة بريدة الضمان الصحي يستعد لتنفيذ المرحلة الثالثة من نظام وثيقة التأمين الصحي الموحدة قسم الحاسب الآلي بمكتب تعليم شمال حائل يقيم لقاءً تربوياً بعنوان «الاختبار الجيد» موقع إيراني يحذر من تداعيات التفاهم الروسي التركي على الموقف الإيراني في سوريا

رئيس مكتب التدريب التقني وعميد الكلية التقنية بنجران في زيارة لفرع الكلية بمحافظة يدمة

رئيس مكتب التدريب التقني وعميد الكلية التقنية بنجران في زيارة لفرع الكلية بمحافظة يدمة
المناطق - نجران

في اطار المتابعة والسعي للارتقاء بالعملية التدريبية بمنطقة نجران, قام رئيس مكتب التدريب التقني والمهني بنجران سعيد بن أحمد آل جبار وعميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري ورؤساء وحدات الجودة بزيارة الى فرع الكلية التقنية بمحافظ يدمة وكان في استقبالهم مهدي بن هادي آل فطيح مشرف فرع الكلية وعدد من منسوبيها . 

 

وقد اشتملت الزيارة على متابعة سير العملية التدريبية وجاهزية المعامل والورش والقاعات التدريبية والأجهزة وأيضا تم عمل لقاءات مع اعضاء هيئة التدريب والمتدربين للاستماع اليهم ومتابعة جداولهم التدريبية.

 

وقد بين “آل جبار” اثناء الزيارة ان المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تسعى دائما لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال الارتقاء بمستوى متدربيها علميا وعمليا وزيادة جاهزية كل ما هو متعلق بنواحي التدريب داخل الوحدة التدريبية .

 

وفي نهاية الزيارة قدم المشرف على فرع الكلية بمحافظة يدمة مهدي بن هادي آل فطيح الشكر والتقدير لرئيس مكتب التدريب التقني وعميد الكلية التقنية وفريق الجودة على اهتمامهم ومتابعتهم لفرع الكلية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>