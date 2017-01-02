رئيس مكتب التدريب التقني وعميد الكلية التقنية بنجران في زيارة لفرع الكلية بمحافظة يدمة

في اطار المتابعة والسعي للارتقاء بالعملية التدريبية بمنطقة نجران, قام رئيس مكتب التدريب التقني والمهني بنجران سعيد بن أحمد آل جبار وعميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري ورؤساء وحدات الجودة بزيارة الى فرع الكلية التقنية بمحافظ يدمة وكان في استقبالهم مهدي بن هادي آل فطيح مشرف فرع الكلية وعدد من منسوبيها .

وقد اشتملت الزيارة على متابعة سير العملية التدريبية وجاهزية المعامل والورش والقاعات التدريبية والأجهزة وأيضا تم عمل لقاءات مع اعضاء هيئة التدريب والمتدربين للاستماع اليهم ومتابعة جداولهم التدريبية.

وقد بين “آل جبار” اثناء الزيارة ان المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تسعى دائما لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال الارتقاء بمستوى متدربيها علميا وعمليا وزيادة جاهزية كل ما هو متعلق بنواحي التدريب داخل الوحدة التدريبية .

وفي نهاية الزيارة قدم المشرف على فرع الكلية بمحافظة يدمة مهدي بن هادي آل فطيح الشكر والتقدير لرئيس مكتب التدريب التقني وعميد الكلية التقنية وفريق الجودة على اهتمامهم ومتابعتهم لفرع الكلية .