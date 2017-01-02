 “العمل” تعتزم فتح الاستقدام من 4 دول إفريقية خلال الربع الأول 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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“العمل” تعتزم فتح الاستقدام من 4 دول إفريقية خلال الربع الأول 2017

“العمل” تعتزم فتح الاستقدام من 4 دول إفريقية خلال الربع الأول 2017
المناطق - متابعات

كشفت صحيفة “المدينة” نقلا عن مصادر لها، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعتزم فتح استقدام العمالة المنزلية من 4 دول إفريقية، هي الصومال وإثيوبيا وغينيا وتشاد، وتوقيع اتفاقيات الاستقدام معها خلال الربع الأول 2017.

وأوضحت مصادر الصحيفة، بأن المباحثات مع بعض الدول في طورها الأخير، مبينة أن الوزارة أكدت ضرورة استيفاء تلك الدول للاشتراطات التي وضعتها ببنود الاتفاقية، والتي ستهتم بتخفيض تكاليف الاستقدام، ومنافسة المكاتب بتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وتوقعت ان تكون تكلفة استقدام العمالة الصومالية هي الأرخص من بين جميع الدول المصدرة للعاملات المنزليات، حيث ستتراوح تكلفتها بين 6 إلى 7 آلاف ريال.

من جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أبا الخيل، أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على البحث عن دول جديدة ومتنوعة، للتنسيق معها بمجال تصدير العمالة المنزلية، موضحاً أنه سيتم التوقيع مع دولتين خلال الربع الأول من العام الحالي، وستعلن الوزارة عن تفاصيل التوقيع في حينه.

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