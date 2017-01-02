المعهد الصناعي الثانوي بالجوف يستقبل طلاب هديب 

استقبل مدير المعهد الصناعي الثانوي بالجوف المهندس عنيد بن عياط الرويلي و ضمن حملة القبول و التسجيل التي يقدمها المعهد لطلاب المدارس و تهدف إلى التعريف بالمعهد و أهدافه و رؤيته و رسالته ؛ عددًا من طلاب مجمع الخندق التعليمي بهديب برفقة المرشد الطلابي الأستاذ

فواز بن الغثيان الرويلي و المفوض الكشفي الأستاذ محمد بن معاشي الرويلي و رائد النشاط المكلف الأستاذ خلف بن ونيس الشمري .

بدأ اللقاء بكلمة رحبّ فيها مدير المعهد بالطلاب و شكرهم على زيارتهم لمقر المعهد مثمنًا دور المدرسة في تعزيز الجوانب العلمية و العملية من خلال الإرشاد المهني للطلاب .

بعدها تعرف الطلاب على شروط القبول و آلية التسجيل و الالتحاق بالمعهد و عن المسارات التدريبية فيه ، كما تم الشرح للطلاب عن المميزات و الحوافز التي يحصل عليها المتدرب أثناء فترة تدريبه في المعهد ، و الفرص الوظيفية و متطلبات سوق العمل بعد التخرج .

هذا و تعرف الطلاب على أهم الشراكات المجتمعية للمعهد و تقديمه العديد من البرامج التدريبية المتخصصة للشباب و مساهمته الفاعلة في مشروع توطين الاتصالات كمثال حي على هذه البرامج .

بعدها قام مدير المعهد بأخذ الطلاب في جولة تعريفية وتثقيفية على أقسام و مرافق المعهد و هي و استمعوا لشرح موجز عن البرامج و المستويات التدريبية التي تقدمها تلك الأقسام من المشرفين عليها مطلعين على العديد من النماذج و المشاريع التي نفذها المتدربون بأنفسهم

.

هذا و عبر الطلاب عن سعادتهم بهذه الزيارة موضحين مدى الفائدة التي اكتسبوها من خلالها ، مقدمين شكرهم لإدارة المعهد على تقديم مثل هذه البرامج التثقيفية المميزة .

و في نهاية الزيارة قدم الوفد شكرهم و تقديرهم لكافة العاملين بالمعهد على ما وجدوه من حسن الضيافة و حفاوة الاستقبال مقدمين درع المدرسة تقديرًا لهم و لمساهماتهم الجليلة في هذا المجال .