 المعهد الصناعي الثانوي بالجوف يستقبل طلاب هديب  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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المعهد الصناعي الثانوي بالجوف يستقبل طلاب هديب 

المعهد الصناعي الثانوي بالجوف يستقبل طلاب هديب 
المناطق - الجوف

استقبل مدير المعهد الصناعي الثانوي بالجوف المهندس عنيد بن عياط الرويلي و ضمن حملة القبول و التسجيل التي يقدمها المعهد لطلاب المدارس و تهدف إلى التعريف بالمعهد و أهدافه و رؤيته و رسالته ؛ عددًا من طلاب مجمع الخندق التعليمي بهديب برفقة المرشد الطلابي الأستاذ
فواز بن الغثيان الرويلي و المفوض الكشفي الأستاذ محمد بن معاشي الرويلي و رائد النشاط المكلف الأستاذ خلف بن ونيس الشمري .
بدأ اللقاء بكلمة رحبّ فيها مدير المعهد بالطلاب و شكرهم على زيارتهم لمقر المعهد مثمنًا دور المدرسة في تعزيز الجوانب العلمية و العملية من خلال الإرشاد المهني للطلاب .
بعدها تعرف الطلاب على شروط القبول و آلية التسجيل و الالتحاق بالمعهد و عن المسارات التدريبية فيه ، كما تم الشرح للطلاب عن المميزات و الحوافز التي يحصل عليها المتدرب أثناء فترة تدريبه في المعهد ، و الفرص الوظيفية و متطلبات سوق العمل بعد التخرج .
هذا و تعرف الطلاب على أهم الشراكات المجتمعية للمعهد و تقديمه العديد من البرامج التدريبية المتخصصة للشباب و مساهمته الفاعلة في مشروع توطين الاتصالات كمثال حي على هذه البرامج .
بعدها قام مدير المعهد بأخذ الطلاب في جولة تعريفية وتثقيفية على أقسام و مرافق المعهد و هي و استمعوا لشرح موجز عن البرامج و المستويات التدريبية التي تقدمها تلك الأقسام من المشرفين عليها مطلعين على العديد من النماذج و المشاريع التي نفذها المتدربون بأنفسهم
.
هذا و عبر الطلاب عن سعادتهم بهذه الزيارة موضحين مدى الفائدة التي اكتسبوها من خلالها ، مقدمين شكرهم لإدارة المعهد على تقديم مثل هذه البرامج التثقيفية المميزة .
و في نهاية الزيارة قدم الوفد شكرهم و تقديرهم لكافة العاملين بالمعهد على ما وجدوه من حسن الضيافة و حفاوة الاستقبال مقدمين درع المدرسة تقديرًا لهم و لمساهماتهم الجليلة في هذا المجال .

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