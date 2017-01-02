جامعة “المؤسس” تطلق سلسلة ندوات “قصة نجاح” ضمن ملتقى مكة الثقافي

اطلقت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بعمادة شؤون الطلاب سلسلة ندوات “قصة نجاح” ضمن برنامج “أنا سعودي أنا قدوة” أحد برامج الجامعة المشاركة في فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة” صباح يوم الأربعاء 6 / 4 / 1438هـ وذلك بصالة النشاط الطلابي بالعمادة.

وتهدف الندوات إلى إبراز القدوات والشخصيات المؤثرة والتعريج على حياتهم وإيصال المعاني الإنسانية والاخلاقية التي تمتعوا بها من خلال سرد قصص وأحداث مرت عليهم وشارك في الندوة الدكتور مسعود بن محمد القحطاني وكيل العمادة للأنشطة الثقافية والاجتماعية، ونائب المشرف على مركز موهبة للابداع والمعرفة الأستاذ عبدالعزيز العماري.

وسلط الدكتور مسعود بن محمد القحطاني الضوء على معالم القدوة في سيرة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام العطرة حيث تطرق إلى صفاته الخلقية والخلقية وقدرته على التأثير وقيادة المجتمع وتحويلة من مجتمع جاهلي تسوده الفرقة والعصبية والنزاعات والجهل إلى مجتمع مسلم متماسك يتسلح بالعلم والأخلاق ويسوده الأمن والأمان.

وأستعرض وكيل العمادة للأنشطة الثقافية والاجتماعية قصص نجاح لشخصيات عربية وإسلامية حيث أكد على أهمية اختيار القدوة كذلك ينبغي للفرد أن يحرص على اكتساب الصفات الحميدة وفن التعامل مع الأخرين وإبراز الجوانب الإيجابية التي يتمتع بها وتطويرها فهو يعتبر قدوة لمن حوله في البيت والعمل والشارع.

وأستعان نائب المشرف على مركز موهبة للابداع والمعرفة الأستاذ عبدالعزيز العماري بعرض مرئي لإبراز النماذج الإيجابية ومدى تأثيرها على المجتمع ووضع 10 نقاط للنجاح منها حب عمل الخير وإدارة الوقت وتخطيط والاستقرار الاسري والتفوق، وشدد على الدور المحوري الذي يلعبه القدوة في حياة كل شخص حيث يجب اختيار القدوة الحسنه التي تساهم في تطوير السلوك وتعزيز الجوانب الإيجابية.

وفي ختام الندوة قلد عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني الدكتور مسعود بن محمد القحطاني وكيل العمادة للأنشطة الثقافية والاجتماعية، والأستاذ عبدالعزيز العماري نائب المشرف على مركز موهبة للابداع والمعرفة وسام القدوة والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.