 ​حريق يلتهم محطة كهرباء بـ المدينة المنورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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​حريق يلتهم محطة كهرباء بـ المدينة المنورة

​حريق يلتهم محطة كهرباء بـ المدينة المنورة
المناطق - متابعات

التهم حريق محطة كهربائية بالمدينة المنورة بسبب تماس للتيار أدى لاستعار النيران واستدعى تدخلاً سريعاً لفرق الدفاع المدني التي تمكنت من محاصرته والسيطرة عليه، وذكر المتحدث الرسمي للمديرية بالمنطقة العقيد خالد الجهني أن غرفة التحكم والتوجيه تلقى بلاغاً عن حادث حريق في محطة كهربائية بحي النصر، هرعت إثره الفرق للموقع ووجدت النيران مستعرة في المحطة المغذية للمباني داخل مخطط سكني بسب التماس كهربائي شمل الحريق كامل المحطة وتم السيطرة عليه بعد فصل التيار وسلم الموقع لمندوب شركة الكهرباء.

 

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