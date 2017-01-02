 الكلية التقنية بنجران تقيم محاضره بعنوان ” النزاهة ومكافحة الفساد “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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الكلية التقنية بنجران تقيم محاضره بعنوان ” النزاهة ومكافحة الفساد “

الكلية التقنية بنجران تقيم محاضره بعنوان ” النزاهة ومكافحة الفساد “
المناطق - نجران

أقامت الكلية التقنية بنجران متمثلة بقسم التقنية الإدارية محاضرة بعنوان ” النزاهة ومكافحة الفساد ” وقد القى هذه المحاضرة عضو هيئة التدريب علي بن صغير آل صغير وبحضور عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري ورؤساء الأقسام التدريبية وعدد من المتدربين .

 

وقد تطرق المحاضر إلى العديد من المحاور أهمها مفهوم الفساد وأنواعه وأسبابه، والتشريعات والقوانين المعنية بمكافحة الفساد ، كما تم إبراز دور المؤسسات التعليمية في تعزيز قيم النزاهة وفتح باب المناقشة في عدة محاور في ذات الشأن  .

 

وذكر عميد الكلية محمد بن علي زبعان الصقري أن قيم النزاهة المزروعة في كل شخص هي باب الانطلاق نحو النجاح وتحقيق الذات مضيفا بأن هذه المحاضرة تأتي في سياق اهتمام الكلية في تعزيز مفهوم النزاهة وترسيخه بين أفراد المجتمع بمختلف توجهاتهم .

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