 لص يسرق ماسات بطريقة مبتكرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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لص يسرق ماسات بطريقة مبتكرة

لص يسرق ماسات بطريقة مبتكرة
المناطق_وكالات

نجح لص في نهاية ديسمبر في سرقة ماسات وحلي بقيمة 5,5 ملايين يورو أمام أعين موظفي متجر للمجوهرات الفاخرة في وسط باريس على ما أفاد مصدر في الشرطة. وكان رجل أربعيني قدم نفسه على أنه «خبير في صناعة المجوهرات يقوم بصفقة لحساب طرف آخر» حضر صباح 30 ديسمبر إلى متجر جواهر فاخرة «بناء على موعد» على ما أوضح مصدر الشرطة.
وعرض صاحب المتجر قطعاً عدة على الرجل المجهول في صالة العرض الخاصة بماركة غريزوغونو السويسرية في وسط العاصمة الفرنسية. وقد أعرب الرجل عن اهتمامه «بماستين خامتين وبخاتمين مرصعين بالماس والحجارة الكريمة» على ما أكد المصدر نفسه. إلا أنه غادر المتجر من دون أن يشتري أياً منها. وتنبه صاحب المتجر بعد الظهر فقط أن الزائر الصباحي سرق أربع قطع مستبدلاً إياها بنسخ مقلدة

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