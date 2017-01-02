أوبر الأمريكية تخسر 100 مليون دولار في 3 أشهر

كشفت وكالة بلومبرج الإخبارية الأمريكية النقاب عن تكبد شركة “أوبر” عملاق النقل في الولايات المتحدة خسائر فادحة بلغت 100 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر الماضية، وذلك فى الوقت الذي اقترحت فيه تقديم دعم بقيمة مليوني يورو للسائقين العاملين في فرعها بفرنسا، لجذب المزيد للالتحاق بالعمل لديها.

فقد سجلت الشركة ـ التي تعمل في 500 مدينة منتشر فى أكثر من 80 دولة ـ عجزا بلغ 800 مليون دولار بواقع 768 مليون يورو خلال الربع الثالث من هذا العام التسع شهور الأولى من هذا العام خسرت الشركة أكثر من 2.2 مليون دولار .

وكان ترافى كالانيك مدير شركة “أوبر” قد وعد مستثمريه في سبتمبر الماضي بتحسين نتائجه المالية بعد سفره إلى الصين ونقل نشاطه إلى منافسة الصيني “ديدى شوزنج” فى مقابل تبادل 38% من رأس مال الشركة الجديدة فقد بلغت قيمة مبيعات الشركة في الربع الثالث إلى 2.4 مليار دولار وقد بلغ إجمالي قيمة مبيعاته خلال هذا العام 1.7 مليار دولار ويتوقع أن تتعدى حاجز 5.5 مليار دولار .

يعود تأسيس شركة “أوبر” إلى عام 2009، حيث تم رصدت 5 مليارات دولار لتمويل مشاريعها فى 500 مدينة تمثل 80 دولة وقد ضاعفت من قروضها لتصل إلى 15 مليار دولار.

وتكمن المشكلة الحقيقية التي تواجه الشركة في الوقت الحاضر، وجود منافس لها في الولايات المتحدة الأمريكية وهى شركة (ليفت lyft) التى تسيطر حاليا على سوق النقل مما جعلها تفكر في الاستثمار في السيارة بدون سائق في منافسة “أبل” و”جوجل” وكل صناع السيارات في الولايات المتحدة.