تقليص انتظار نتائج فحوصات الزواج إلى 48 ساعة بالمختبر الإقليمي بالرياض

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض عن تقليص فترة دوران العينة (TAT) الخاصة بنتائج تقارير فحص الزواج من 10 أيام إلى 48 ساعة بمركز الفحص بالمختبر الإقليمي وبنك الدم بالرياض وذلك بعد دراسة طبية لتقليص الانتظار.

وأوضح الدكتور مدير المختبر الإقليمي وبنك الدم كامل الدوسري أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطط التطويرية التي يسعى إليها المختبر الإقليمي مساهمه منه لتجاوز الإجراءات والمعوقات التي كانت تواجه المقبلين على الزواج وتقليص المدة التي كانت تمتد إلى 10 أيام، كما قال إنها تأتي انطلاقا من حرص ومتابعة وزارة الصحة ممثله في المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض ليسهم في تحقيق رؤية 2030م ، لتقديم أرقى الخدمات الطبية للمواطن والمقيم