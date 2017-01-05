ميليشيا حزب الله تمنع دخول وفد روسي إلى وادي بردى بعض قرى وادي بردى بريف دمشق

منعت ميليشيات حزب الله اللبناني، التي تحاصر منطقة وادي بردى بالريف الغربي للعاصمة السورية دمشق، وفداً روسياً من الدخول الى المنطقة

وقالت مصادر، إن السكان وجهوا دعوة للمسؤولين الروس لزيارة المنطقة بهدف التأكد من تنفيذ وقف إطلاق النار من عدمه.

وأضافت، أن الميليشيا أوقفت الوفد الروسي الذي كان يضم 4 ضباط، وفريقاً تقنياً لترميم نبع عين الفيجة الذي تعرض للقصف من قبل قوات النظام وميليشيا حزب الله، في نقطة تفتيش بمنطقة دير حانون، ومنعتهم من دخول المنطقة، قبل أن يعود الوفد أدراجه متوجها نحو دمشق.

وفي سياق آخر، استمرت أمس هجمات قوات النظام وميليشيا حزب الله على المنطقة، حيث قصفت مروحيات عسكرية بالبراميل المتفجرة قرى تابعة لوادي بردى.

وأسفرت الهجمات التي تشنها قوات النظام وميليشيا حزب الله، على وادي بردى منذ 23 ديسمبر الماضي، عن مقتل أكثر من 30 مدنيا.

وتعد وادي بردى، أكثر منطقة تشهد خرقاً لوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق حوله في 30 ديسمبر الماضي بضمانة روسية تركية.

ويقطن وادي بردى حوالي 130 ألف شخص فر معظمهم إلى مناطق مختلفة، فيما تتكون المنطقة من 13 قرية، تسيطر المعارضة على تسعة منها، ويُسيطر النظام والتنظيمات الأجنبية الموالية له على أربعة قرى.