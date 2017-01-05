خلال يومين القبض على ١٦٨ مخالف لنظامي الإقامة والعمل بالباحة

اوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحةالعقيد/ سعد صالح طراد بان أجهزة الأمن بشرطة منطقة الباحة وبمشاركة مكتب العمل بمحافظة العقيق تمكنت خلال اليومين الماضيين وضمن حملاتها الأمنية المستمرة على مستوى المنطقة من إلقاء القبض على عدد (١٦٨ ) وافداً من جنسيات مختلفة ”مخالفين لنظامي الإقامة والعمل” .

وقد أتخذت بحقهم جميع الإجراءات الأمنية اللازمة والتأكد من عدم وجود أي رصيد أمني لهم ، بعد ذلك سلموا لجهة الإختصاص لإستكمال مايلزم بحقهم ،

وقد أكد مدير شرطة منطقة الباحة اللواء/ علي بن محمد آل هادي بأن الشرطة عاقدة العزم على مواصلة هذه الحملات للقضاء بإذن لله تعالى على هؤلاء المخالفين لأنظمة الدولة ، مطالبا عموم الأخوة المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية فيما يخدم المصلحة العامة لوطننا الغالي والإبلاغ عن هولاء المخالفين وعدم التستر عليه إذ أن تشغيلهم أو إيوائهم سوف يؤدي إلى عواقب لا تحمد عقباها فضلا على أن ذلك يُعد مخالفة يعاقب عليها النظام .