جامعة حائل تجري تعديلاً على تقويمها الاكاديمي للفصل القادم وتؤكد احتساب الغياب من اول يوم

شدّدت عمادة القبول والتسجيل في جامعة حائل ,على ان احتساب الغياب في الفصل الدراسي الثاني القادم لهذا العام الدراسي 1437 هـ / 1438 هـ، سيكون اعتبارا من يوم الأحد 8 جمادى الأولى 1438هـ وهو اول يوم للدراسة في الفصل القادم.

من جهته اكد الدكتور الادهم اللويش عميد القبول والتسجيل , أن تسجيل المقررات للفصل الدراسي الثاني 37/1438هـ لطلبة السنة التحضيرية سيكون اعتبارا من يوم الأربعاء 27 ربيع الثاني 1438هـ الساعة 1 بعد الظهر حتى يوم السبت 7 جمادى الأولى 1438 هـ تمام الساعة 11 مساء.

فيما سيتم فتح باب تسجيل المقررات لطلبة باقي كليات الجامعة اعتباراً من يوم السبت 30 ربيع الثاني 1438هـ الساعة 1 بعد الظهر، حتى يوم السبت 7 جمادى الأولى 1438 هـ تمام الساعة 11 مساء.

على أن يحتسب الغياب اعتباراً من بداية الدوام ليوم الأحد 8 جمادى الأولى 1438هـ، وعلى الجميع التسجيل خلال الفترة المحددة والانتظام في الدراسة منذ بداية الدوام.

أما فترة التخصيص للطلبة الذين اجتازوا السنة التحضيرية بنجاح، فحددت العمادة أربعة أيام فقط لتخصيصهم ، تبدأ اعتباراً من يوم السبت 30 ربيع الثاني 1438هـ الساعة 8 صباحاً وحتى يوم الثلاثاء 3 جمادى الأولى 1438هـ تمام الساعة 11 مساء.

وحددت التحويل بين الكليات أو داخل أقسام الكليات، بيومين تبدأ الساعة الثامنة صباحا يوم السبت 30 ربيع الثاني 1438هـ وتنتهي عند الساعة الحادية عشرة مساء من يوم الأحد 1 جمادى الأولى 1438هـ،وسيستفيد بذلك الطلبة المحولين من فترة تسجيل المقررات التي تمتد بعد ذلك خمسة أيام إضافية.

، إن التعديل الذي طرأ على أوقات العمليات يأتي مراعاة لمصلحة الطلبة، والانتظام بالدراسة, مشيرا إلى العمليات الأكاديمية حاليًا إلكترونية 100 % وتتم عن طريق حسابات الطلبة في البانر، ولا يوجد أي معاملات ورقية، مشددا على ضرورة التقيد بالمواعيد الجديدة والالتزام بالأوقات المحددة للعمليات الأكاديمية.