مركز الملك سلمان ينفذ المرحلة الثانية لتوصيل المياه إلى نازحي حضرموت

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المرحلة الثانية من مشرع المياه والإصحاح البيئي الهادف لإيصال المياه النقية والصالحة للشرب إلى تجمعات النازحين في مناطق الرويك والعبر والوديعة وشمال شرق اليتمة والحرج بالمسحية في صحراء حضرموت اليمنية.

واستفاد من المشروع في أسبوعه الثالث على التوالي، أكثر من ألف أسرة يمنية نازحة، حيث تم نقل أكثر من مليون لتر من المياه الصالحة للشرب إلى المناطق التي تعاني من نقص حاد، حيث أسهم هذا المشروع الممول من المركز بالتخفيف من معاناة الأشقاء النازحين .

ويعاني سكان تلك المناطق من انعدام المياه النقية، وتضطرهم الظروف لاستخدام المياه الملوّثة التي تؤدي لانتشار الأمراض البيئية وتعريض حياة الناس للخطر خصوصاً الأطفال وكبار السن.

ويأتي هذا المشروع، استمراراً للأعمال الإغاثية والإنسانية التي يمولها المركز ويتابعها داخل وخارج اليمن، وذلك عبر شركائه وبالتنسيق مع اللجنة اليمنية العليا للإغاثة.