 كن مستهلكاً فطنا في المتوسطة 12 بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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كن مستهلكاً فطنا في المتوسطة 12 بنجران

كن مستهلكاً فطنا في المتوسطة 12 بنجران
المناطق_نجران

قامت المتوسطة الثانية عشرة بنجران بتفعيل برنامج فطن عبر توظيفه كمشروع  تقويم بديل لطالبات الصف الثاني والثالث المتوسط في مادة التربية الأسرية في مشروع حمل مسمى ” كن مستهلكاً فطنا “، والذي ارتبط ارتباطًا مباشرًا بدروس المادة للفترة الثانية من الفصل الدراسي الأول ، وعن المشروع تقول مشرفة المشروع المعلمة أمل صالح سلبع بدأ المشروع في 26/3/1438هـ واختتم في الخامس من ربيع الثاني ، وشارك في تفعيل المشروع جميع طالبات الصف الثالث المتوسط, وعدد من طالبات الصف الثاني المتوسط اللواتي اخترن أن يتم تقييمهن عبر مهام يتم تأديتها في إطار المشروع ، وتم قياس عدة مهارات  لدى الطالبات باعتماد استراتيجية التقويم المعتمد على الأداء في تقويمهن عبر فعاليات متنوعة مثل التوضيح والأداء العملي ، وتضيف ال سلبع لقد ساهم المشروع في تفعيل روح التعاون وتحمل المسؤولية بين الطالبات , سيما وأن الطالبات مررن بفترة ركود في تنفيذ الأنشطة المنهجية بسبب أوضاع المنطقة التعليمية ، أما على المستوى التحصيلي فقد شهد ارتفاعا ملحوظا تمّ توثيقه في رسوم بيانية توضح مستوى الطالبات خلال الفترة الأولى, ومستوى الطالبات خلال الفترة الثانية (فترة تنفيذ المشروع) ، كما تمّ تفعيل العديد من الأدوات التقويمية مثل : يوميات الطالبة ،سجل وصف سير التعلم ، وظهرت لدى الطالبات العديد من المهارات التي تم رصدها ببطاقات ملاحظة ، وقد تنوّع إنتاج الطالبات الفني والمعرفي  مضمنًا لوحات ، إذاعات، توزيعات، مجسمات، تصاميم، فيديوهات، مسرحيات، مشاهد، رسومات ، وتم عرض هذا الإنتاج عبر معرض مصغّر في فناء المدرسة.

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