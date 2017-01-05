كن مستهلكاً فطنا في المتوسطة 12 بنجران

قامت المتوسطة الثانية عشرة بنجران بتفعيل برنامج فطن عبر توظيفه كمشروع تقويم بديل لطالبات الصف الثاني والثالث المتوسط في مادة التربية الأسرية في مشروع حمل مسمى ” كن مستهلكاً فطنا “، والذي ارتبط ارتباطًا مباشرًا بدروس المادة للفترة الثانية من الفصل الدراسي الأول ، وعن المشروع تقول مشرفة المشروع المعلمة أمل صالح سلبع بدأ المشروع في 26/3/1438هـ واختتم في الخامس من ربيع الثاني ، وشارك في تفعيل المشروع جميع طالبات الصف الثالث المتوسط, وعدد من طالبات الصف الثاني المتوسط اللواتي اخترن أن يتم تقييمهن عبر مهام يتم تأديتها في إطار المشروع ، وتم قياس عدة مهارات لدى الطالبات باعتماد استراتيجية التقويم المعتمد على الأداء في تقويمهن عبر فعاليات متنوعة مثل التوضيح والأداء العملي ، وتضيف ال سلبع لقد ساهم المشروع في تفعيل روح التعاون وتحمل المسؤولية بين الطالبات , سيما وأن الطالبات مررن بفترة ركود في تنفيذ الأنشطة المنهجية بسبب أوضاع المنطقة التعليمية ، أما على المستوى التحصيلي فقد شهد ارتفاعا ملحوظا تمّ توثيقه في رسوم بيانية توضح مستوى الطالبات خلال الفترة الأولى, ومستوى الطالبات خلال الفترة الثانية (فترة تنفيذ المشروع) ، كما تمّ تفعيل العديد من الأدوات التقويمية مثل : يوميات الطالبة ،سجل وصف سير التعلم ، وظهرت لدى الطالبات العديد من المهارات التي تم رصدها ببطاقات ملاحظة ، وقد تنوّع إنتاج الطالبات الفني والمعرفي مضمنًا لوحات ، إذاعات، توزيعات، مجسمات، تصاميم، فيديوهات، مسرحيات، مشاهد، رسومات ، وتم عرض هذا الإنتاج عبر معرض مصغّر في فناء المدرسة.