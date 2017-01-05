واشنطن تستجيب لطفلة في التاسعة وتغير الدولار الأمريكي

أبلغ البيت الأبيض الطفلة صوفيا أن مقترحها الذي أرسلته قبل عامين حين كانت في التاسع لوضع صورة سيدة على العملة الورقية للبلاد سيرى النور قريبا.

وقالت وسائل إعلام أمريكية أن الطفلة التي تسكن كامبردج بولاية ماساشوستس أرسلت قبل عامين خطاب إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما تتساءل فيها عن سر غياب النساء عن وجه الأوراق النقدية الأمريكية.

وكتبت صوفيا تقول: ” إذا كانت المرأة تفعل أشياء مهمة مثل الرجل، فيجب أن تكون المرأة على عملتنا أيضا”. وذهبت صوفيا إلى أكثر من ذلك، إذ اقترحت أسماء شخصيات تاريخية يمكن أن تخلد على العملة الخضراء، ومن بينها المناضلة ضد العبودية في نهاية القرن التاسع عشر هاريت توبمان.

وتلقت صوفيا تلقت حينئذ ردا مقتضبا على رسالتها من البيت الأبيض، إلا أنها لم تتوقع أن يرن هاتفها قبل يومين، لتخبرها مستشارة الرئيس فاليري غاريت، بأن حلمها سيتحقق قريبا، وأن الخزانة الأمريكية اتخذت قرارا بوضع صورة توبمان على واجهة ورقة العشرين دولاراً.

وقبل هذا الاتصال الهاتفي، كانت عائلة الفتاة قد انتبهت إلى خطاب للرئيس أوباما أشار فيه بشكل عابر إلى “فتاة من ماساشوستس”، لكن أحداً لم يتأكد ما إذا كانت تلك الإشارة تعني صوفيا. لكن أوباما عاد وبعث برسالة شخصية للفتاة يهنئها فيها على فكرتها الممتازة ويؤكد لها أن أسماء الشخصيات التي اقترحتها مثيرة للإعجاب.

وقال أوباما: “وأنت أيضا تثيرين الإعجاب. أرجو أن تحافظي على هذه الروح”. وفي تعليقها على هذه التطورات المفاجئة، لم تجد الصغيرة صوفيا أفضل من أن تقول:” هذه أعظم هدية ميلاد أتلقاها في حياتي”