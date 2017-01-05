 مشروع أنا فطِنة صحتي أمانة في الابتدائية العاشرة بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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مشروع أنا فطِنة صحتي أمانة في الابتدائية العاشرة بنجران

مشروع أنا فطِنة صحتي أمانة في الابتدائية العاشرة بنجران
المناطق_نجران

نفذت معلمة لغتي وميسرة فطِن بالابتدائية العاشرة بتعليم نجران شيمه ال مسعد مشروع منهجي ( أنا فطِنة صحتي أمانة ) ، وذلك من خلال تطبيق مسابقة ،الفطور الصحي، ضمن الوحدة الثالثة لمادة لغتي “وحدة أجسامنا وصحتها ” ، وذلك لتعزيز سلوك الطالبات الإيجابي تجاه الغذاء الصحي وأهميته لبناء الجسم السليم من منطلق أن العقل السليم في الجسم السليم وأن أجسامنا أمانة يجب أن نحافظ على صحتها عبر اتباع السلوكيات الغذائية السليمة والابتعاد عن السلوكيات الغذائية الخاطئة وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار السليم بما يتعلق في اختيار الغذاء الصحي في وسط المغريات الغذائية الضارة من الوجبات السريعة والغازيات وغيرها ، وتم ذلك في جو من المتعة والتنافس الإيجابي لتحضير وتنسيق وجبة افطار صحية مشتملة على المكونات الغذائية الضرورية وتعريفهن على فوائد هذه العناصر وأهميتها لصحتهن .

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