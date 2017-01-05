 أكثر من 27 ألف مناظرة و1700 عملية جراحية صحة نجران تستقطب 63 استشاري زائر خلال عام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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أكثر من 27 ألف مناظرة و1700 عملية جراحية صحة نجران تستقطب 63 استشاري زائر خلال عام

أكثر من 27 ألف مناظرة و1700 عملية جراحية صحة نجران تستقطب 63 استشاري زائر خلال عام
المناطق_نجران

أبرمت صحة خلال العام  المنصرم 1437هـ عدد63 عقد مع عدد من الاستشاريين الزائرين يحملون عدد من التخصصات الطبية ، تم التعاقد معهم عبر تعاقدات خارجية وداخلية للعمل بصفة مؤقتة بمستشفيات المنطقة وجرى تدعيم 7 مستشفيات مشمولة بالبرنامج ( الملك خالد – نجران العام – نجران العام الجديد – الولادة والأطفال –  شرورة العام – يدمه – خباش) وعدد من المراكز المتخصصة منها (  مركز الأمير سلطان القلب –  مركز الأمير سلطان للكلى – مركز طب الأسنان التخصصي ) .

أوضح ذلك مدير عام صحة نجران خالد بن عايض العسيري قائلاً : يعتبر برنامج الطبيب الزائر من البرامج الداعمة والمكملة لباقي برامج التعاقد الدائمة والتشغيل الذاتي , وقد أسهم بشكل كبير بتلبية احتياجات المستشفيات من القوى العاملة من فئة الاستشاريين ، وهو يحظى بإدارة شئون المراكز المتخصصة  والأطباء الزائرين بالوزارة ، ونعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنه من هؤلاء الاستشارين خلال فترة تعاقدهم المؤقتة كما نسعى جاهدين لإقناع من يمتلك الكفاءة والخبرة منهم للعمل بصفة                              دائمة لصالح المنطقة .

وبين العسيري بان عدد المناظرات للمرضى التي تمت من قبل الاستشاريين الزائرين بلغ 27412 مناظرة وعدد العمليات 1758 عملية وكما بلغ عدد الحالات للمرضى 214 حالة وبالنسبة للأنشطة العلمية والبرامج التوعوية وورش العمل فقد نفذت 192 دورة تدريبية مضيفاً بان تخصصات (التخدير وجراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب والصدر والأنف والإذن والحجرة ) هي الأكثر تغطية عن باقي التخصصات الأخرى  , مؤكداً بأنه يتم الاستماع لهؤلاء  الاستشاريين وأرائهم حول الأداء واحتياجات الأقسام من خلال نماذج مخصصة لذلك يتم من خلالها رصد كافة الملاحظات والعمل على تلافيها بما يضمن تطوير جودة العمل والرفع من أداء تلك الأقسام .

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