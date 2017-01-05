 هيئة تنظيم الكهرباء تعقد ورش عمل لمراجعة وتطوير الإطار التنظيمي لمؤشرات الأداء الرئيسة في المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 7 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 يناير 2017 ميلاديا

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هيئة تنظيم الكهرباء تعقد ورش عمل لمراجعة وتطوير الإطار التنظيمي لمؤشرات الأداء الرئيسة في المملكة

هيئة تنظيم الكهرباء تعقد ورش عمل لمراجعة وتطوير الإطار التنظيمي لمؤشرات الأداء الرئيسة في المملكة
المناطق_الرياض

تعقدهيئةتنظيمالكهرباءوالإنتاجالمزدوجورش عمل في مدن الرياض والدمام وجده لمراجعة مؤشرات أداء صناعة الكهرباء وتحلية المياه المالحة وتحديثها في ضوء المستجدات في هذه الصناعة , وقد تم تطوير الإطار التنظيمي لمؤشرات الأداء الرئيسة في المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة عام 2009م حيث تضمن مجموعة من مؤشرات الأداء موزعة على أنشطة التوليد والنقل والتوزيع وخدمات المشتركين

وتتولى الهيئة انطلاقا من مسئولياتها تنظيمصناعةالكهرباءوتحلية المياه ومراقبةأدائها وتطوير اللوائح التنظيمية وتحديثها من وقت لآخر وفق المستجدات التي تطرأبالتشاور مع المرخص لهم في أنشطة الكهرباء وتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية،،

وقد بدأت المراجعة من خلال تعيين استشاري متخصص في هذا المجال لمراجعة المؤشرات الحالية وعقد سلسلة من الاجتماعات مع المرخص لهم لمناقشة الجوانب ذات العلاقة بالمؤشرات الحالية،وتطوير مؤشرات جديدة حسب ما استجد من ممارسات  ونتج من عملية المراجعة والتطوير إضافة تعديلات وتحسينات على مؤشرات الأداء الحالية شاملةً المصطلحات والتعريفات ذات العلاقة والأهداف الحالية للمؤشرات التي ينبغي تحقيقها من المرخص لهم مع إضافة مؤشرات أداء جديدة لتحلية المياه المالحة ونقلها والعدادات الذكية وإدارة الأحمال إضافة إلى مؤشرات للصحة والسلامة.

وتمهيدا لاعتماد هذه المؤشرات تعتزمالهيئةبهذا الصدد  عقد ورشعملتعريفيةفي عدد من مدن المملكةخلال الفترة من 06/04/1438هـ حتى 27/04/1438هـ تهدف  من خلالها إلى تعريف المختصين في الشركات المرخص لها بالمفاهيم والمصطلحات والمعادلات ذات العلاقة بمؤشرات الأداء الرئيسة وأبرز الإضافات والتعديلات للإطار التنظيمي لمؤشرات الأداء الرئيسة لصناعة الكهرباء وتحلية المياه المالحة وكذلك الاستماع لآرائهم وملاحظاتهم على المؤشرات المطبقة والجديدة.

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